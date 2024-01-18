Как защитить детей от киберугроз, рассказали в Минцифры

Комитет по информационной безопасности Минцифры (КИБ) опубликовал рекомендации родителям для защиты детей от киберугроз, передает корреспондент Kazpravda.kz
Рекомендации были сформулированы на основе социсследования, проведенного по стране среди более 11 тысяч человек.
В результате исследования выяснилось, что уровень осведомленности населения об угрозах информбезопасности составила 80,4%. Как оказалось, 90,52% опрошенных получают знания о защите личной информации при использовании социальных сетей.
По итогам исследования КИБ опубликовал рекомендации родителям для защиты детей от киберугроз. Приводим их ниже.
- Создайте список домашних правил посещения Интернета при участии подростков и требуйте безусловного его выполнения.
- Обговорите с ребенком список запрещенных сайтов («черный список»), часы работы в Интернете, руководство по общению в Интернете (в том числе в чатах).
- Компьютер с подключением к Интернету должен находиться в общей комнате.
- Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете, о том, чем они заняты таким образом, будто речь идет о друзьях в реальной̆ жизни. Спрашиваете о людях, с которыми дети общаются посредством служб мгновенного обмена сообщениями, чтобы убедиться, что эти люди им знакомы.