Как защитить детей от киберугроз, рассказали в Минцифры

Общество, Киберугрозы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Комитет по информационной безопасности Минцифры (КИБ) опубликовал рекомендации родителям для защиты детей от киберугроз, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Рекомендации были сформулированы на основе социсследования, проведенного по стране среди более 11 тысяч человек.  

В результате исследования выяснилось, что уровень осведомленности населения об угрозах информбезопасности составила 80,4%. Как оказалось, 90,52% опрошенных получают знания о защите личной информации при использовании социальных сетей.

По итогам исследования КИБ опубликовал рекомендации родителям для защиты детей от киберугроз. Приводим их ниже.

- Создайте список домашних правил посещения Интернета при участии подростков и требуйте безусловного его выполнения.

- Обговорите с ребенком список запрещенных сайтов («черный список»), часы работы в Интернете, руководство по общению в Интернете (в том числе в чатах).

- Компьютер с подключением к Интернету должен находиться в общей комнате.

- Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете, о том, чем они заняты таким образом, будто речь идет о друзьях в реальной̆ жизни. Спрашиваете о людях, с которыми дети общаются посредством служб мгновенного обмена сообщениями, чтобы убедиться, что эти люди им знакомы.

#школьник #безопасность #интернет #родители #компьютер #киберугроза

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