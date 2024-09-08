Какие мероприятия по развитию казахского языка проводятся в столице

Фото: акимат Астаны

Из них 40 процентов - представители других этносов. 110 государственных служащих примут участие в курсах изучения английского языка. Об этом сообщил руководитель управления по развитию языков и архивного дела города Астаны Сакен Есиркеп на брифинге в РСК, сообщает официальный сайт столичного акимата.

По словам руководителя управления, работают разговорные клубы на казахском и английском языках. На него часто приглашаются представители других этносов.

Кроме того, существуют интенсивные курсы для предпринимателей. В городе обучаются несколько предпринимателей, продавцов, обслуживающий персонал.

В настоящее время подготовлены необходимые переводческие словари для специалистов различных отраслей. Распространяется предпринимателям через "Атамекен" в электронном формате.

Глава ведомства также отметил, что в детских садах и школах регулярно проводятся серии встреч с родителями, учителями и воспитателями, привлекая известных мотиваторов и любителей языка.