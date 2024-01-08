Какие предприятия предлагают исключить из плана приватизации на 2021-2025 годы
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Миннацэкономики разместило проект постановления «О внесении изменений в постановление правительства от 29 декабря 2020 года № 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы», передает Kazpravda.kz
В пояснительной записке к проекту написано, что цель документа - актуализация Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, утвержденного 29 декабря 2020 года.
Предлагается исключить из плана следующие объекты:
Документ еще не принят, он будет доступен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 19 января.
Напомним, что в декабре 2023 года прошло очередное заседание Госкомиссии по вопросам модернизации экономики страны, где предлагалось исключить из плана приватизации более 20 организаций коммунальной собственности.