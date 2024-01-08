Какие предприятия предлагают исключить из плана приватизации на 2021-2025 годы

Миннацэкономики разместило проект постановления «О внесении изменений в постановление правительства от 29 декабря 2020 года № 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы», передает Kazpravda.kz

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В пояснительной записке к проекту написано, что цель документа - актуализация Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, утвержденного 29 декабря 2020 года.

Предлагается исключить из плана следующие объекты:

ТОО «Атырау ‒ Жас отау» ТОО «Қапшағай тұрғын үй» ТОО «Микрофинансовая организация «Атамекен ‒ Павлодар» ТОО «Офис – сервис» ТОО «Горкомхоз Модернизация жилья» ТОО «Региональный инвестиционный центр «ОҢТҮСТІК» ТОО «Орал құрылыс жөндеу сервис» ТОО «Аксай жаңғырту» ТОО «Микрофинансовая организация «Атамекен» (Мангистауская область) Мангистауский областной кожно-венерологический диспансер управления здравоохранения Мангистауской области Специализированная уполномоченная организация ТОО «Ақтау тұрғын үй» ТОО «Тұрғын үй Шымкент» ТОО «Жилищная служба города Петропавловск» ТОО «Кызылжар Тазалык» ТОО «Редакция газеты «Сарысу» ТОО «ЖКХРЕМОНТ» ТОО «Іскер-Арқалық» ТОО «Спутник- 2012» ТОО «Уста плюс» ТОО «Almaty Finance» АО «Финансовая компания «Оңтүстік» ТОО «Carat-Прогноз» ТОО «Региональный инвестиционный центр «Оңтүстік» ТОО «Микрофинансовая организация «Ырыс»

Документ еще не принят, он будет доступен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 19 января.

Напомним, что в декабре 2023 года прошло очередное заседание Госкомиссии по вопросам модернизации экономики страны, где предлагалось исключить из плана приватизации более 20 организаций коммунальной собственности.