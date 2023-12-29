Более 20 организаций коммунальной собственности предлагают исключить из плана приватизации

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В пятницу, 29 декабря, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Участники обсудили актуализацию Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы. В частности, из него предлагается исключить более 20 организаций коммунальной собственности.

Среди них объекты ЖКХ, некоторые медицинские и микрофинансовые организации. Последние будут использоваться государством для оказания услуг по льготному кредитованию и обучению предпринимателей.

В ходе заседания также обсуждены вопросы поддержки промышленности РК, в том числе меры обеспечения отечественных производителей и экспортеров доступным финансированием. Кроме того, рассмотрены вопросы поддержки субъектов крупного предпринимательства в обрабатывающей промышленности.

Вместе с тем участники обсудили условия передачи авиакомпании Qazaq Air в конкурентную среду, которая запланирована на 2024 год. 

 

#Смаилов #экономика #премьер-министр #Правительство #модернизация #приватизация

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