Какие участки дорог перекроют в Астане

Столица
95

Эта мера временная

Фото: акимат Астаны

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по текущему ремонту дорожного полотна по трассе Астана-Караганда на участке от пр. Б.Момышулы до ул. А-135, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

В связи с этим с 24 сентября по 2 октября движение автотранспортных средств на данном участке будет частично перекрыто.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели

Также работы идут по укладке верхнего слоя дорожного полотна по улице ЕК-23 на участке от ул. Төле би до ТРЦ «Хан Шатыр».

В связи с этим 26 и 28 сентября будет полностью перекрыто движение на данном участке.

 

#Астана #дороги #ремонт

