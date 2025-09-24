Фото: акимат Астаны

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по текущему ремонту дорожного полотна по трассе Астана-Караганда на участке от пр. Б.Момышулы до ул. А-135, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны



В связи с этим с 24 сентября по 2 октября движение автотранспортных средств на данном участке будет частично перекрыто.



Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели

Также работы идут по укладке верхнего слоя дорожного полотна по улице ЕК-23 на участке от ул. Төле би до ТРЦ «Хан Шатыр».

В связи с этим 26 и 28 сентября будет полностью перекрыто движение на данном участке.