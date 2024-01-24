Каким должен быть город для людей?

Общество
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Айгуль Турысбекова

Как избавиться от пробок и превратить Алматы в город для людей? Об этом рассказывает немного утопичный, но крайне привлекательный мастер-план транспортного каркаса.

фото из архива "КП"

В Алматы утвержден мастер-план транспортного каркаса до 2030 года. Его основная задача – пересадить население с личного транспорта на общественный. Объем перевозок таким образом увеличится, по мнению разработчиков документа, на 64% до 2030 года.

Что для этого нужно сделать? Прежде всего создать адекватную транспортную инфраструктуру. В управлении городской мобильности отметили, что «пилотным» коридором нового транспортного каркаса выбран участок проспекта Райымбека протяженностью около 17 км – от проспекта Абая (район рынка «Барлык») до улицы Пушкина. Реализация начнется в текущем году.

В акимате подчеркнули, что в 2025–2026 годах будет осуществлен переходный этап, включающий формирование сети транспортного каркаса из 14 коридоров. Первые значимые результаты ожидаются к концу 2026-го. В том числе в экологическом плане.

Планируется, что к этому времени парк автобусов будет переведен на газовое топливо и электрические двигатели, ожидаются запуск первой линии ЛРТ, открытие станции метро «Калкаман» и строительство трех транспортно-пересадочных узлов на западном, северном и восточном направлениях.

Согласно мастер-плану, 2027–2030 годы – завершающий этап. К этому времени планируется сформировать 42 коридора скоростного общественного транспорта (296 км БРТ, 31 км ЛРТ и 20 км метро) и 39 узловых станций. Все это позволит охватить 75% мест проживания и 81% рабочих мест пассажиров.

Важным элементом транс­портного каркаса и его привлекательности для жителей будет являться пассажирская инфраструктура. Поэтому пересадочные узлы должны быть организованы таким образом, чтобы экономить время пассажира на пересадку, быть интуитивно понятными и обеспечивать ощущение безопасности.

Предполагается расширение остановок с действующих 1 208 до 1 245. Все проектируемые остановочные и пересадочные пункты будут соответствовать принципам Vision Zero. Исходя из прогнозируемого увеличения числа поездок на общественном транспорте до 3 млн в год, оценочный парк подвижного состава ЛРТ составит 30 единиц (для первой линии), метро – 25 составов по 4 вагона. Парк колесного общественного транспорта (автобусы, электробусы, троллейбусы) совокупно составит 3,9 тыс. единиц.

Но что говорят об этом эксперты? Директор ТОО «Казахский Промтранспроект» Арнур Аханов отметил, что сегодня значительная доля населения Алматинской агломерации проживает на расстоянии нескольких десятков километров от мест работы, учебы и отдыха. Это приводит к ежедневному использованию личного и общественного транспорта, так как 70% мест приложения труда располагаются в центральной части города.

Специалисты отмечают свое­временность выхода данного документа. Создание транспорт­ных коридоров в периферийной части города устранит ряд инфраструктурных проблем, позволит ликвидировать социальное неравенство между районами города и обеспечить более свободный доступ пассажиров, прибывающих из населенных пунктов Алматинской агломерации.

Организация каркаса общественного транспорта, учитывающего создание мультимодальных перевозок пассажиров по линиям скоростного автобусного движения (БРТ), легкорельсового транспорта (ЛРТ) и метрополитена со строительством транс­портно-пересадочных узлов (ТПУ), сократит время пересадок пассажиров из одного вида транспорта в другой и увеличит скорость движения общественного транспорта. Это повысит его конкурентоспособность по сравнению с личным транспортом.

По мнению руководителя ТОО «Дорожный научно-производственный центр», доктора технических наук, профессора Багдата Телтаева, вопрос мобильности населения в мегаполисе является одним из основных. Но несмотря на реализацию мер по повышению пропускной способности городских дорог, проблемы в этом секторе еще далеки от полного решения.

– Нужны более эффективные подходы, новые взгляды и прорывные проекты для кардинального решения. На наш взгляд, идея и проект транспортного каркаса являются одними из таких, – подчеркнул профессор.

Отвечая на вопросы о том, не приведут ли предстоящие изменения к еще большим пробкам, разработчики отмечают, что в городе пробки могут достигать 9–10 баллов. Если сегодня не начать изменения на системном уровне – через год-два дороги вообще «встанут», и это обернется значительным ущербом для экономики и социальной сферы.

Международный опыт крупных городов мира, использованный при разработке мас­тер-плана, показывает, что единственный способ преодоления транспортных проблем на дорогах – системное развитие магистрального общественного транспорта и создание удобной пассажирской инфраструктуры.

Учитывая, что транспортный каркас предусматривает пересадки, не приведет ли это к повышению стоимости поездок?

В управлении городской мобильности отметили, что наи­более эффективный способ организации маршрутной сети подразумевает наличие одной пересадки при поездке. Для подавляющего большинства пассажиров это будет означать, что автобусы будут ходить чаще, и даже с одной пересадкой поездка будет короче и более предсказуемой.

При этом планируется, что уже в следующем году будет введен пересадочный тариф, и пересадки в рамках одной поездки будут для пассажиров бесплатными.

Другой не менее важный воп­рос: как акимат планирует стимулировать отказ от личных автомобилей? Разработчики намерены в составе транспорт­но-перегрузочных узлов создавать удобные перехватывающие парковки, чтобы поездки на общественном транспорте были быстрее и доступнее за счет выделенной инфраструктуры, гибких тарифов.

Рост охвата маршрутной сети позволит сделать его доступнее для тех, у кого сейчас нет такой альтернативы. Вместе с тем будут и разумные ограничительные меры, способствующие снижению приоритета личного автомобиля. Так, уже начат ввод платной парковки в городе, и этот процесс будет продолжаться.

#Алматы #транспорт #дороги #инфраструктура #пробки #мастер-план

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