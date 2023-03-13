Какова она – электоральная культура?

В Жезказгане состоялось заседание национальной экспертной площадки «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat» на тему «Новая гражданская культура: электоральное поведение накануне выборов». В мероприятии приняли участие заместитель акима области Улытау Галымжан Кусмангали, эксперты КИСИ при Президенте РК, представители общественных организаций и профсоюзов региона.

Электоральная политика в условиях проведения реформ призвана стать фактором стабилизации общественной жизни, инструментом для достижения консенсуса. У казахстанцев появилось больше возможностей попробовать свои силы в качестве народных избранников, а также влиять на политический курс посредством участия в выборах в качест­ве избирателей.

Появляются новые имена, партии, движения, однако, как отметили представители области Улытау, среди претендентов на мандат есть и такие, кто обрел узнаваемость в обществе лишь благодаря популистским лозунгам, критике властей. Но говорить – не значит делать. Сможет ли такой человек, если получит право отстаивать интересы земляков, стать достойным депутатом?

Открывая встречу, Галымжан Кусмангали обозначил «болезни развития». С одной стороны, благодаря информационным технологиям политическое пространство сейчас открыто для обсуждений. С другой – появилось много фейков, черного пиара, популистских лозунгов. Особо актуален вопрос о том, насколько наши граждане и кандидаты готовы к новому политическому строю.

С ним согласна культуролог, историк, политолог Надежда Дисекенова, председатель ОО «Диалог». Однако сам термин «новая культура» вызвал у нее сомнения.

– Почему она должна быть новой? – уточнила она. – Культура или есть, или ее нет вообще. Электоральное поведение зависит от всех нас.

Есть много вопросов к новообразованным партиям, которые пока ничего не сделали полезного для казахстанцев, но некоторые избиратели пойдут за них голосовать. Критике она подвергла и намерение кандидатов создать женское крыло в Мажилисе Парламента. В обществе, считает она, одни проблемы – что у мужчин, что у женщин. И такая инициатива может привести к расколу.

– Мне бы хотелось, чтобы в Парламент, маслихаты пришли люди, знающие, чего они хотят, – пожелала Надежда Дисекенова.

Она призвала земляков изучать предвыборные программы кандидатов, их обещания, ведь нужно понимать, насколько они эффективны для народа, реально ли их выполнить вообще.

– Важно, чтобы мандат получил человек, который болеет за народ, – резюмировала она. – Должен победить здоровый интерес.

– Сегодняшняя встреча очень важна, – отметил Ермек Токтаров, руководитель отдела стратегического анализа КИСИ при Президенте РК. – Поскольку мы услышали непосредственно от представителей региона, что происходит. Страна у нас большая, проблемы, может быть, где-то общие, но есть региональные особенности, которые необходимо учитывать, ведь они могут повлиять на результаты выборов.

Сейчас от каждой области баллотируются депутаты по одномандатным округам, в каждом регионе разная поддержка политических партий, что повлияет на результаты выборов не только в Мажилис, но и в маслихаты. По его мнению, область Улытау в некоторой степени отражает ситуацию в стране.

Немаловажен тот факт, что после административно-территориальной реформы область получила отдельный статус, бюджет, которым распоряжается сама. Люди получают больше возможностей самим решать, что и как делать. Новая региональная политика воспроизводится на новом качественном уровне. Это большие возможности, в том числе и для молодежи, но важно то, как мы ими распорядимся.

По словам Ермека Токтарова, комплекс­ная программа политических реформ реализуется с 2019 года – создаются правовые, политические условия для того, чтобы вовлекать активных граждан в процессы принятия политических решений. Если говорить о парламентских выборах, то можно отметить: люди верят в реформу, у них большие надежды, ожидания.

– Теперь стоит другой вопрос, – уточнил он. – Власть, государство создают эти условия. Как этими возможностями распорядятся активная часть граждан в лице депутатов или новые лица, которые хотят прийти в политику? Насколько граждане страны готовы выразить доверие тому или иному кандидату, его программе, поддержать его в дальнейшей работе?..

Насколько выборы будут открытыми, честными, а их результаты будут соответствовать ожиданиям, зависит в том числе и от электоральной культуры граждан, их уровня политичес­кой грамотности – способны ли они выявить популизм в предвыборных программах?

– Людей не обманешь, – отметил Ермек Токтаров. – Все знают местные проблемы, и даже если какой-то кандидат захочет «выехать» на популизме, у него это может просто не получиться. С другой стороны, если такое произойдет, мандат депутата, избранного по одномандатному округу, может быть отозван по инициативе недовольных избирателей.