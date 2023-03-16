Какой батыр без булавы?

Цель выставки, проводимой в рамках проекта «Музей и школа», – показать историческое прошлое края, заинтересовать школьников краеведением. Первыми выставку посетили ученики школы № 210 им. Оспана Абдулпаттаева. Дети внимательно слушали рассказы сотрудников музея об оружии и подвигах местных батыров. Оценку экскурсии дали справедливую – «Супер!»

– Особенно понравились детям детали и подробнос­ти, – рассказали сотрудники музея. – Например, раньше в казахской степи далеко не каждый мужчина мог себе позволить иметь полный, так сказать, культовый набор оружия. А это лук, сабля, топор, копье, щит и булава. Обычно таким полным реест­ром обладали только батыры, султаны, ханы. Сейчас их доспехи можно увидеть в музеях, и такие выставки, конечно, производят впечатление на посетителей. Ведь доспехи – это не просто история, но и красивейшие произведения ремесленного искусства.