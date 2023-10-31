Какую зарплату получали погибшие горняки

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"У них (у рабочих шахты - прим.авт) в зависимости от квалификации, в зависимости от того функционала, который они выполняли, заработные платы, которые они имели, находились в пределах от 300 до 1,6 млн. тенге", - сообщила Дуйсенова, отвечая на вопросы журналистов.

Также вице-премьер прокомментировала вопрос о повышении окладов шахтеров на данном предприятии.

"Этот вопрос ежегодно рассматривается. Плюс еще у них в коллективном договоре это предусмотрено. В коллективном договоре у них имеются соответствующие доплаты по выполнению их объемов работ, поэтому ежегодное рассмотрение, пересмотр в зависимости от функционала у них предусмотрено. Вы знаете, коллективный договор зависит от того, что как они между собой договорились. В прежние годы, когда у них были на уровне инфляции, потом они рассматривались с точки зрения объема производства", - добавила спикер.

Отметим, на пресс-конференции в правительстве министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил, что зарплата и условия труда рабочих на предприятиях после смены инвестора "АрселорМиттал Темиртау" останутся прежними. Также он сообщил о том, что правительство РК не планирует тратить бюджетные средства при приватизации "Арселормиттал Темиртау".

Напомним, в день трагедии, 28 октября, президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".

В тот же день правительством была достигнута предварительная договорённость с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау", и пресс-служба сообщила, что завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура допросила сотрудников предприятия.