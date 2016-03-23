​«Камерата и партнеры»

Свежий выпуск
596
Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Главной задачей репертуарной политики Государственного оркестра «Камерата Казахстана» под управлением народной артистки РК Гаухар Мурзабековой является исполнение произведений, редко звучащих в концертных залах республики. С годами это направление своей деятельности оркестру удалось воплотить в самостоятельный проект – «Камерата и партнеры». Только за последние несколько лет участниками совместных концертов стали такие выдающиеся музыканты современности, как Олег Крыса (США), Жерар Коссе (Франция), Александр Винницкий (Финляндия), Игорь Гаврыш, Сергей Кравченко, Тигран Алиханов (Россия), Томас Лундстрем (Швеция).

С большим воодушевлением и радостью алматинская публика восприняла известие о том, что следующим гостем проекта станет ее любимец, наш соотечественник, проживающий в Германии, Амир Тебенихин. Годы упорной работы принесли свои плоды: сегодня Амир Тебенихин – один из самых гастролирующих музыкантов мира. В его плотном концертном графике выступления с Шанхайским симфоническим оркестром, немецким оркестром Suedwestdeusche Philharmonic, Венским камерным оркестром, Македонским филармоническим оркестром, Молодежным оркестром Евросоюза и оркестром «Виртуо­зы Москвы» перемежаются с концертными турне по Германии, Польше, Португалии, Франции, Македонии, Японии, Бразилии, США, Великобритании и России.

Музыканта всегда отличало высокое исполнительское мастерство. Перед алматинской публикой Амир Тебенихин с присущей ему виртуозностью и блеском исполнил два концерта для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена и пьесу казахстанского композитора Владимира Стригоцкого-Пака «Аққу көл».

Популярное

Все
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Неравенство в уровне человеческого развития усиливается
Закон Республики Казахстан
Креативная идея позволит противостоять «пластиковому загрязнению»
Тридцать вдохновляющих историй
Казахстанка Анастасия Городко победила на первенстве планеты в Италии
Ей покорились металл и камень
В Шымкенте медики учатся оперировать сложные пороки сердца
Пятая часть производимого в мире продовольствия выбрасывается
Волонтеры Ассамблеи народа Казахстана круглосуточно помогают бороться с паводками
К 2100 году рождаемость в мире критически упадет
Ученые ищут способ ранней диагностики деменции
Бизнесмены откликнулись на призыв
Общая беда сплотила жителей Северного Казахстана
Цены на какао – на историческом максимуме
Во всех домах дружбы каждый день собирается гуманитарная помощь
Почти полторы сотни врачей узких специальностей не хватает в Туркестанской области
Пришла весна – клещи проснулись
В очередной раз монополисты на день приостановили подачу электричества в многострадальный жилой комплекс «Асыл Арман»
Волонтеры Алматинской области отправили пострадавшим от паводков 60 тонн гуманитарной помощи
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Быть или не быть – вот их вопрос
Как планируют развивать Мангистаускую область
В Казахстан вернулся старинный Коран на тюркском языке
Ушел из жизни человек, которому Всевышний дважды даровал жизнь
Темные переулки Алматы как бы стали светлее и безопаснее благодаря Lightman
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
Вода не отступает. Люди – тоже
Волонтер живет в каждом из нас
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
Дирижабль с пилотом совершил первый перегоночный полет в Китае
Во время боя на турнире MMA в Актау скончался спортсмен - видео
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Бишимбаев подтвердил в суде наличие интимного видео с его женой
Суд присяжных в Петропавловске рассмотрит дело блогеров, обвиняемых в вымогательстве
Пострадавшим от паводков отсрочат кредиты - АРРФР
Adidas запретит нанесение 44-го номера на форму сборной Германии из-за схожести с символом нацизма
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве

Читайте также

Помощь от братского Кыргызстана
Вместе с народом
Главное – обеспечить безопасность людей
Информирование о ситуации с паводками осуществляется в режи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]