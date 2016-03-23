Главной задачей репертуарной политики Государственного оркестра «Камерата Казахстана» под управлением народной артистки РК Гаухар Мурзабековой является исполнение произведений, редко звучащих в концертных залах республики. С годами это направление своей деятельности оркестру удалось воплотить в самостоятельный проект – «Камерата и партнеры». Только за последние несколько лет участниками совместных концертов стали такие выдающиеся музыканты современности, как Олег Крыса (США), Жерар Коссе (Франция), Александр Винницкий (Финляндия), Игорь Гаврыш, Сергей Кравченко, Тигран Алиханов (Россия), Томас Лундстрем (Швеция).

С большим воодушевлением и радостью алматинская публика восприняла известие о том, что следующим гостем проекта станет ее любимец, наш соотечественник, проживающий в Германии, Амир Тебенихин. Годы упорной работы принесли свои плоды: сегодня Амир Тебенихин – один из самых гастролирующих музыкантов мира. В его плотном концертном графике выступления с Шанхайским симфоническим оркестром, немецким оркестром Suedwestdeusche Philharmonic, Венским камерным оркестром, Македонским филармоническим оркестром, Молодежным оркестром Евросоюза и оркестром «Виртуо­зы Москвы» перемежаются с концертными турне по Германии, Польше, Португалии, Франции, Македонии, Японии, Бразилии, США, Великобритании и России.

Музыканта всегда отличало высокое исполнительское мастерство. Перед алматинской публикой Амир Тебенихин с присущей ему виртуозностью и блеском исполнил два концерта для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена и пьесу казахстанского композитора Владимира Стригоцкого-Пака «Аққу көл».