Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение
Кампания по прикреплению к поликлиникам стартовала в Казахстане

15 сентября в Казахстане стартовала кампания свободного прикрепления к организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Возможность выбрать клинику у казахстанцев будет в течение двух месяцев – по 15 ноября 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служба Фонда социального медицинского страхования.

Всего в 2022 году с фондом заключили договора 626 поставщиков ПМСП: 355 (57%) государственных организаций и 271 (43%) частных.

Ознакомиться со списком можно на сайте фонда fms.kz в разделе «Выбрать клинику».

В ФСМС отметили, прикрепиться можно как к государственной, так и частной медорганизации. Однако желательно предварительно уточнить, есть ли в нужной клинике свободные участки.

Кампания свободного выбора организации ПМСП проводится ежегодно. Она дает казахстанцам возможность изменить организацию прикрепления, если их не устраивает нынешняя, или выбрать другого участкового врача внутри своей поликлиники.

Прикрепившись к организации ПМСП, пациент получает доступ к медицинской помощи, включая приемы участкового врача, наблюдение за своим состоянием здоровья, амбулаторное лекарственное обеспечение, прохождение скрининговых обследований, диагностических лабораторных и инструментальных исследований, направление на госпитализацию, пояснили в фонде.

«Чтобы не остаться без доступа к медицинской помощи, необходимо проверить статус прикрепления непосредственно в поликлинике по месту жительства или на веб-портале электронного правительства в личных данных (авторизация посредством ЭЦП).

Отметим, что кампания прикрепления позволяет выбрать клинику, в которой пациент будет обслуживаться с 1 января 2023 года», – добавили здесь.

При прикреплении или переприкреплении поликлинику рекомендуется выбирать в непосредственной близости к месту проживания – в пределах 15-20 минут ходьбы от дома. Это важно, так как поликлиники работают по территориальному принципу и оказывают медицинскую помощь на дому только при проживании пациента на территории обслуживания поликлиники. То есть при необходимости вы сможете вызвать участкового врача или мобильную бригаду на дом.

Как прикрепиться к поликлинике

Первый способ (для всех) – через веб-портал электронного правительства www.egov.kz. В разделе «Здравоохранение» необходимо выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Далее нужно заполнить все поля электронного заявления. Сведения о пациенте поликлиника получает автоматически из государственных информационных систем. При положительном ответе вы получите уведомление о прикреплении от медорганизации.

Второй способ (для отдельных категорий населения) – через непосредственное обращение в поликлинику с заявлением произвольной формы и документом, удостоверяющим личность. Этот способ доступен: пенсионерам; инвалидам; опекунам, назначенным инвалидам с детства; опекунам или попечителям, патронатным воспитателям; осужденным, отбывающим наказание в колониях; студентам; военнослужащим срочной службы; детям, родившимся в иностранных государствах; людям, которые оформляют прикрепление по доверенности.

Граждане, которые не воспользовались правом свободного выбора поликлиники, остаются прикрепленными к той организации ПМСП, в которой обслуживались ранее.

Вопросы по прикреплению можно задать в своей поликлинике, обратившись в Службу поддержки пациента. Если помочь на месте не смогли, то можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.

Эти же инструменты позволяют проверить статус застрахованности. Также проверить свой статус в системе медицинского страхования и узнать о произведенных платежах можно через госуслугу «Информация о медицинских услугах и о перечисленных суммах в ОСМС» на сайте электронного правительства РК egov.kz в разделе «Здравоохранение».

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