Камышовые бунгало для Европы

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Наталья Денисова, Кызылординская область

ТОО «Азия камыш» отправляет камыш в ряд стран в качестве строительного материала.

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Кроме того, предприниматель Венера Тайлакбаева решила экс­портировать его в виде компакт­ных летних домиков – бунгало. Макет такого бунгало был представлен товариществом на выставке товаров кызылординских производителей и вызвал живой интерес посетителей, которые с удовольствием делали фото на фоне милого летнего домика.

– Это разборное переносное жилище, оно целиком из экологичных материалов, и его можно поставить в саду, на даче, у моря, во дворе, – рассказала Венера Тайлакбаева. – В Европе люди, когда дело касается приобретения любых товаров, придают огромное значение экологической безопасности и минимизации влияния товара на окружающую среду. Поэтому наши бунгало у них в списке товаров, которые стоит заказать. В Казахстане, к сожалению, пока такого спроса нет, но, думаю, и наши граждане тоже придут к бережному отношению к окружающей среде, к экологической культуре.

Но основным экспортоориентированным товаром ТОО «Азия камыш» являются обычные камышовые фашины, которые сейчас востребованы в строительстве в европейских странах.

– В день мы отправляем обычно по две фуры камыша, – рассказывает Венера Тайлакбаева. – Но можно, конечно, и увеличить объемы, создать больше новых рабочих мест для жителей в моем родном ауле Каукей и в Казалинском районе в целом. В прошлом сезоне ко мне приезжали люди из других районов области, просились на заготовку камыша. И многим я не отказывала, у кого хорошо получалось.

Бизнес у Венеры Тайлакбаевой образовался почти случайно, притом что у этой женщины светлая голова, большая сила воли, трудоспособность, умение ладить с людьми.

– Я многодетная мать, и деток надо кормить, одевать, обувать, учить, – рассказывает наша героиня, – поэтому мы с мужем всегда искали подработку. Мы с ним по первой специальности работники железной дороги. Три года назад, просматривая Instagram, я увидела на одном из сайтов изделия из камыша, которые изготавливают в Нидерландах. Как оказалось, там его применяют при производстве стройматериалов, делают кровлю. У нас же этого камыша по берегам водоемов и в заболоченных местах сколько хочешь, вот я и написала иностранцам о том, что у нас есть это сырье.

Венера стала переписываться, созваниваться с потенциальными партнерами, и после переговоров иностранцы захотели приехать в Казалинск. Приехали, увидели своими глазами, что работать можно, сырья дейст­вительно хватает. И Венера открыла ТОО «Азия камыш», организовала бригады заготовителей из числа безработных жителей родного села Каукей.

– Инвестор из Германии не просто приехал на встречу в Казалинск, – рассказывает она. – Он осмотрел место, где косят камыш, провел экспертизу сырья. Как оказалось, не все виды камыша подходят для использования в строительстве. Кызылординский же камыш подошел по всем параметрам – он прочный, сухой, длинный. Инвесторы, увидев значительные площади камышовых зарослей в нашем районе, заказали большой объем фашин. Так мы и начали дело.

Камыш для строительных нужд заготавливают с осени до конца зимы. Косят его, очищают, связывают в фашины.

– А чтобы доставить их или уже готовые бунгало заказчику, заключаются договоры с логис­тическими компаниями, – рассказывает Венера. – Наладить дело было совсем нелегко, весь процесс надо было оттачивать «от» и «до», но сейчас у нас уже есть заказчики и из Дании, Беларуси. Я делаю все, чтобы увеличить объем работ и создать больше рабочих мест для людей.

#камыш #экспорт #Европа #бунгало #строительный материал

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