Канада не будет платить за «Золотой купол» США при одном условии

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Она должна стать частью США, иначе это обойдется ей в $61 млрд, заявил американский лидер

Фото: Melina Mara / Getty Images

Канада будет освобождена от платы за использование системы противоракетной обороны "Золотой купол" (Golden Dome), если решится войти в состав США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей чудесной системы "Золотой купол", что это обойдется ей в $61 млрд, если они останутся отдельной, но неравной нацией. Однако стоимость составит ноль долларов, если они станут заветным 51-м штатом», - написал хозяин Белого дома на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, в Канаде "рассматривают это предложение".

20 мая Трамп сообщил, что США приняли решение относительно архитектуры своей системы ПРО "Золотой купол". Он отметил, что на создание системы потребуется чуть менее трех лет. Вашингтонская администрация предлагает выделить на нее порядка $175 млрд.

Ранее, Северная Корея раскритиковала план США по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол».  

По сообщениям государственных СМИ Северной Кореи, Министерство иностранных дел страны назвало этот план «вершиной самодовольства и высокомерия».

Северокорейский МИД обвинил Вашингтон в «решимости… милитаризировать космическое пространство» и предупредил, что этот план может вызвать «глобальную гонку ядерных и космических вооружений».

«Золотой купол» должен прикрыть США от «нового поколения» воздушных угроз, включая баллистические и крылатые ракеты.

Трамп утверждает, что система, которая по планам обойдется в 175 млрд долларов, будет введена в строй уже к концу его президентского срока, то есть через 4 года.

Ранее Трамп распорядился построить в США десять ядерных реакторов. 

#США #Трамп #Канада #Золотой Купол

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