Трамп распорядился построить в США десять ядерных реакторов

США
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По его словам, развитие ядерных технологий станет одним из приоритетов американской политики

Al Drago / Bloomberg via Getty Images

Дональд Трамп поручил построить в США десять ядерных реакторов к 2030 году. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Свое решение американский президент объяснил необходимостью увеличить объёмы производства энергии, подчеркнув ключевую роль атомной отрасли.

Также Трамп распорядился увеличить мощность действующих реакторов на 5 гигаватт, наладить цепочку поставок ядерного топлива и рассмотреть возможность перезапуска ранее закрытых станций.

По его словам, развитие ядерных технологий станет одним из приоритетов американской политики, а финансирование будет обеспечено за счёт грантов, государственных займов и частных инвестиций.

 

#США #Трамп #реакторы

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