Каникулы – это здорово!

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Сергей Горбунов, Павлодарская область

Различными формами отдыха и занятости в регионе охватят более 109 тыс. школьников

Фото Валерия Бугаева

К вопросу организации летнего отдыха в регионе подошли комплексно, задействовав возможности и потенциал всех учреждений.

С 1 июня в регионе откроются 782 пришкольных, загородных и профильных лагеря. За счет средств фонда «Всеобуч» отдохнут более 12 тыс. ребят из социально незащищенных семей, дети-сироты.

875 сельских детей из числа отличников учебы, победителей конкурсов и олимпиад получат путевки от общественного фонда «Қазақстан халқына».

Что примечательно, в этом году увеличена сеть профильных лагерей на базе колледжей. К примеру, в колледже информационных технологий заработает IT-школа, в сельских аграрно-технических колледжах – лагеря «Мамандықтар әлемі», в педагогическом – лингвистические площадки.

Для яркого и интересного семейного отдыха организованы 16 палаточных и юрточных лагерей.

По проекту «Ұлы дала кере­меті» 1 000 детей выедут на экс­курсии по историческим и сакральным местам. В Баян­аульском районе запланированы тематические смены «Қ. Сәтбаев – ұлт мақтанышы», слет экспедиционных отрядов «Дана Мұрасы», посвященные 125-летию Каныша Сатпаева.

Но летнее время – это не только игры и веселье. Особое внимание уделено трудовой занятости подростков. В отрядах по благоустройству и озеленению задействуют порядка девяти тысяч старшеклассников. Кроме этого, 6 300 рабочих мест для подростков созданы предприя­тиями и крестьянскими хозяйст­вами региона. Подростки смогут заработать и помочь своим родителям финансово.

Ну и, как само собой разумею­щееся, большая подготовительная работа проводится по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, соблюдению санитарных норм в лагерях, в местах отдыха, на водоемах, в пришкольных и загородных лагерях.

#занятость #подростки #школьники #каникулы #летний отдых

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