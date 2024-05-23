Каникулы – это здорово! Статьи 23 мая 2024 г. 1:05 76 Сергей Горбунов, Павлодарская область Различными формами отдыха и занятости в регионе охватят более 109 тыс. школьников Фото Валерия Бугаева К вопросу организации летнего отдыха в регионе подошли комплексно, задействовав возможности и потенциал всех учреждений. С 1 июня в регионе откроются 782 пришкольных, загородных и профильных лагеря. За счет средств фонда «Всеобуч» отдохнут более 12 тыс. ребят из социально незащищенных семей, дети-сироты. 875 сельских детей из числа отличников учебы, победителей конкурсов и олимпиад получат путевки от общественного фонда «Қазақстан халқына». Что примечательно, в этом году увеличена сеть профильных лагерей на базе колледжей. К примеру, в колледже информационных технологий заработает IT-школа, в сельских аграрно-технических колледжах – лагеря «Мамандықтар әлемі», в педагогическом – лингвистические площадки. Для яркого и интересного семейного отдыха организованы 16 палаточных и юрточных лагерей. По проекту «Ұлы дала кереметі» 1 000 детей выедут на экскурсии по историческим и сакральным местам. В Баянаульском районе запланированы тематические смены «Қ. Сәтбаев – ұлт мақтанышы», слет экспедиционных отрядов «Дана Мұрасы», посвященные 125-летию Каныша Сатпаева. Но летнее время – это не только игры и веселье. Особое внимание уделено трудовой занятости подростков. В отрядах по благоустройству и озеленению задействуют порядка девяти тысяч старшеклассников. Кроме этого, 6 300 рабочих мест для подростков созданы предприятиями и крестьянскими хозяйствами региона. Подростки смогут заработать и помочь своим родителям финансово. Ну и, как само собой разумеющееся, большая подготовительная работа проводится по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, соблюдению санитарных норм в лагерях, в местах отдыха, на водоемах, в пришкольных и загородных лагерях. #занятость #подростки #школьники #каникулы #летний отдых