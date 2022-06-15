Капля жизни

Ежегодно 14 июня весь мир отмечает День донора. Эта дата утверждена в 2005 году на 58-й сессии ВТО в Женеве, для того чтобы повысить осведомленность мирового сообщества о потребностях в безопасной крови и ее продуктов для расширения программ добровольного донорства.

Кровь и ее компоненты – важнейший ресурс, позволяющий спасать жизни людей. Поэтому важно, чтобы безопасная кровь была доступна каж­дому, кто нуж­дается в переливании.

– Наличие эффективной прог­раммы донорства крови, обеспечивающей широкое и активное участие населения, позволяет своевременно выполнять переливание крови как в мирное время, так и в периоды чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. В 2022 году Всемирный день донора крови проводится под лозунгом «Донорство крови – акт солидарности. Станьте донором и спасайте жизни». Он призван привлечь внимание к значению добровольного донорства. Принимающей стороной Всемирного дня донора крови в 2022 году выступит Мексика. Глобальное мероприятие будет проведено в Мехико, – отметил на брифинге в СЦК первый замес­титель председателя правления РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» Министерства здравоохранения РК Дулат Имашпаев.

По официальным данным, в Казахстане ежегодно происходит свыше 200 тыс. донаций крови и ее компонентов. Для этого в цент­ры крови ежедневно приходят тысячи добровольцев. Помочь спасти чью-то жизнь может любой гражданин РК и иностранные граждане, достигшие 18 лет. Донор не должен иметь тяжелых хронических заболеваний, вес должен быть не менее 50 кг.

– В центрах крови по республике заготавливаются 90 разновиднос­тей компонентов крови. Внедрение современных технологий обработки донорской крови обеспечивает высокую безопасность выпускаемой продукции. Чтобы к нам регулярно приходили доноры, мы всеми доступными и возможными способами информируем население о донорстве крови. Для этого используются различные пути передачи информации. Например, проводится мотопробег по центральным улицам столицы, где провозится флаг с изображением символики донорства, звуковая передача информации. При поддержке акимата города Нур-Султана организована визуальная реклама донорства крови на билбордах и остановочных павильонах столицы, – отметил Дулат Имашпаев.