Свежий выпуск

Капуста прямо с поля

Любовь Доброта

С каждым годом местные аграрии находят все больше способов и возможностей ускорить созревание ранних овощей. Раньше первую капусту на полях собирали в начале мая, потом – в апреле и марте, а в нынешнем году самый ранний урожай пришелся на февраль.

Раннюю капусту уже собирают в крестьянском хозяйстве «Шаблан», расположенном в населенном пункте Жана даур Жетысайского района. Под нее здесь отвели 3,5 га и уже получили первые 70 тонн. При этом урожай продали прямо с поля.

На счету ИП «Нурбол Аметов» 50 тонн сельхозпродукции, которую сельский предприниматель отправил на реализацию на местные рынки и в другие регионы Казахстана.

Сбор урожая ранней капусты идет параллельно с проведением других сельскохозяйственных работ. Хорошим подспорьем для сельчан стало получение 9 500 тонн горюче-смазочных материалов, выделенных Правительством по льготным ценам. Горючее уже распределено по крестьянским хозяйствам.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Жетысайском районе составляет 78,5 тыс. га. Из них в прошлом году капустой засадили 1 170 га. С этой площади собрано 36 тыс. тонн урожая.

В этом году капуста в районе высажена на 900 га. Незначительное снижение объясняется тем, что в 2020-м у земледельцев были проблемы с реализацией в Россию раннего урожая из-за пандемии, и кое-кто из дехкан решил перестраховаться и не рисковать.

Но даже сложности с экспортом, которые потом все же удалось разрешить, потери аграриев не помешали району в прошлом году произвести сельскохозяйственной продукции на 65,5 млрд тенге, включая животноводческую – почти на 14 млрд тенге.

В прошлом году в отрасль привлечено 2,6 млрд тенге инвес­тиций – по сравнению с 2019-м почти вдвое больше. Растет и экспорт. В целом по области в прошлом году данный показатель в регионе вырос в 5 раз. Тем самым раньше намеченного срока выполнено поручение Елбасы, касающееся необходимости увеличить за 5 лет в агропромышленном комплексе в 2,5 раза экс­порт сельхозпродукции.

По итогам прошлого года объем экспорта произведенной сельскохозяйственной продукции в Туркестанской области достиг 105,1 млн долларов. Нынче аграрии планируют перешагнуть и этот рубеж.

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