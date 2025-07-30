Караганда приняла эстафету у Балхаша: в городе установили счетчики чистоты

Экология
15
Венера Баталова
корреспондент

Караганда приняла эстафету цифрового благоустройства у Балхаша. Теперь здесь в режиме реального времени можно увидеть, как преображается город, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

На 25 медиабордах и пяти LED-экранах ежедневно обновляется информация о благоустройстве и чистоте. Также статистика, но только за неделю, будет транслироваться на 53 городских маршрутах.

Что показывают экраны:

- объём вывезенного ТБО и крупногабаритного мусора;

- сколько скошено травы и убрано улиц;

- число ликвидированных стихийных свалок.

Информация обновляется ежедневно, формируется на основе работы коммунальных, подрядных организаций. Это реальная картина происходящего, без прикрас и фильтров, чтобы жители видели: Караганда меняется. Не через обещания, а через реальную статистику. Цифры говорят громче слов.

Такой подход не только делает работу городских служб прозрачной, но и вовлекает самих жителей в поддержание чистоты. Ведь когда ты видишь результат здесь и сейчас, появляется желание самому стать его частью.

#Карагандинская область #благоустройство #чистота

Популярное

Все
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
В теплицах спеет урожай
Яблоневый сад на радость людям
Славный сын величественного Алтая
Дроппер за все заплатит
Мурал в подарок городу
Запустят пять заводов
Помогают собраться в школу
«Промелькнула жизнь, как выстрел...»
Что предлагает виртуальный бокс
Полицентризм – не просто модный тренд
Город, где живет история
Цветение лотоса в устье реки Кигач
Радоваться самой и вдохновлять других
Казахстан – Турция: стратегическое партнерство выходит на новый уровень
Талдыкорган – Ушарал: новый газопровод для 66 населенных пунктов
Популярная певица убита в Узбекистане
Слово, возвращенное из прошлого
Первый в мире магазин роботов формата 6S открылся в Шэньчжэне
Миллиард тенге выделили на водоснабжение посевных площадей в Кызылординской области
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Актау – культурная столица тюркского мира
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Юрий Дудь заочно арестован в России
Втрое увеличилось количество центров поддержки семьи
Скрытый патруль против лихачей
Вопрос передачи сайгаков Узбекистану будет решаться на межгосударственном уровне — Минэкологии
Звонили «из банка» – ответила полиция
Видео с розовым озером оценили в Казнете
Находившегося в международном розыске казахстанца задержали в Египте
Казахстанский таеквондист завоевал вторую медаль на Универсиаде-2025 в Германии
Как платность дорог влияет на стоимость товаров, проверят в Костанайской области
Казахстанский режиссер – кавалер французского ордена
Определены соперники «Кайрата», «Актобе» и «Астаны»
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Распоряжение Главы государства о назначении
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан

Читайте также

ТШО оштрафовали за загрязнения воздуха
Молодежь «Жасыл Ел» собрала 18 мешков мусора в парке Астаны
Премьер призвал прикаспийские страны к сотрудничеству в бор…
Вопрос передачи сайгаков Узбекистану будет решаться на межг…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]