Караганда приняла эстафету цифрового благоустройства у Балхаша. Теперь здесь в режиме реального времени можно увидеть, как преображается город, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

На 25 медиабордах и пяти LED-экранах ежедневно обновляется информация о благоустройстве и чистоте. Также статистика, но только за неделю, будет транслироваться на 53 городских маршрутах.

Что показывают экраны:

- объём вывезенного ТБО и крупногабаритного мусора;

- сколько скошено травы и убрано улиц;

- число ликвидированных стихийных свалок.

Информация обновляется ежедневно, формируется на основе работы коммунальных, подрядных организаций. Это реальная картина происходящего, без прикрас и фильтров, чтобы жители видели: Караганда меняется. Не через обещания, а через реальную статистику. Цифры говорят громче слов.

Такой подход не только делает работу городских служб прозрачной, но и вовлекает самих жителей в поддержание чистоты. Ведь когда ты видишь результат здесь и сейчас, появляется желание самому стать его частью.