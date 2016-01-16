Кассовые сборы фильма "Выживший" подскочили на 80%

В мире
Дамир Айдаров
Продажа билетов в кинотеатрах США на фильм "Выживший" 15 января подскочили на 80% по сравнению с предыдущим днем, после того как Американская киноакадемия объявила о выдвижении картины на "Оскар", передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс".

С момента релиза в США, состоявшегося 25 декабря, фильм собрал в домашнем прокате около $54 млн. По мнению аналитика Fandango Дэниэла Гарриса, в грядущий уик-энд продажи билетов могут составить еще $32 млн. Как показал опрос, проведенный компанией, шансы фильма быть увиденным в кинотеатре после выдвижения на "Оскар" вырастают на 87%.

Фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту номинирован сразу в 12 категориях, в том числе "лучший фильм", "лучший режиссер", "лучший актер", "лучший актер второго плана", "лучший оператор", "лучшая оригинальная музыка" и других.

На звание "лучшего актера" в четвертый раз в своей карьере претендует Леонардо Ди Каприо, а "лучшим оператором" третий год подряд может быть признан мексиканец Эммануэль Любецки (в 2015 году он получил "Оскара" за съемки фильма "Бердмен", режиссером которого также был Иньярриту, в 2014 году – за ленту "Гравитация" Альфонсо Куарона).

Церемония вручения награды пройдет в Голливуде 28 февраля.

Напомним, фильм "Выживший" победил в категории "Лучший драматический фильм года" на ежегодной премии "Золотой глобус". А Леонардо Ди Каприо получил золотую статуэтку как лучший актер.

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