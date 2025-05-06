Президент Казахстана назвал первый визит Генерального секретаря ЦК КП Вьтенама в Астану ярким подтверждением прочной дружбы между двумя странами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

– Вьетнам – важный партнер Казахстана в Азии. Наши устремления на пути к процветанию во многом совпадают. Два года назад в ходе моего официального визита во Вьетнам мы договорились развивать новые направления двустороннего сотрудничества. В следующем месяце исполняется 33 года с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, что дружественные связи двух народов будут и впредь укрепляться. Мы всегда готовы прилагать усилия для достижения общих целей и решения совместных задач, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

То Лам поблагодарил за оказанное на казахской земле гостеприимство и выразил уверенность, что результаты сегодняшних переговоров расширят горизонты отношений между Казахстаном и Вьетнамом.