Касым-Жомарт Токаев и То Лам провели переговоры в узком составе

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Президент Казахстана назвал первый визит Генерального секретаря ЦК КП Вьтенама в Астану ярким подтверждением прочной дружбы между двумя странами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

– Вьетнам – важный партнер Казахстана в Азии. Наши устремления на пути к процветанию во многом совпадают. Два года назад в ходе моего официального визита во Вьетнам мы договорились развивать новые направления двустороннего сотрудничества. В следующем месяце исполняется 33 года с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, что дружественные связи двух народов будут и впредь укрепляться. Мы всегда готовы прилагать усилия для достижения общих целей и решения совместных задач, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

То Лам поблагодарил за оказанное на казахской земле гостеприимство и выразил уверенность, что результаты сегодняшних переговоров расширят горизонты отношений между Казахстаном и Вьетнамом.

– Тот факт, что наша делегация решила посетить Вашу страну всего два года спустя после Вашего визита во Вьетнам, показывает активное развитие сотрудничества между нашими государствами, а также демонстрирует высокий уровень взаимного доверия. Казахстан станет первым стратегическим партнером Вьетнама в Центральной Азии, – отметил Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама.

#Казахстан #Токаев #Вьетнам

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