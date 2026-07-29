Касым-Жомарт Токаев назвал основную миссию «Игр будущего»

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

Президент обратился к участникам соревнования с приветственной речью и пожелал удачи спортсменам  

Фото: Акорда

Глава государства выступил на церемонии открытия «Игр будущего – 2026», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду    

В ходе мероприятия он подчеркнул, что объявление 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта четко отражает наш выбор в пользу цифрового будущего.

«Мы должны всем обществом успешно достичь этой стратегической цели. Поэтому в стране сейчас планомерно ведется подготовка кадров новой формации. Благодаря государственной программе AI-Sana в Казахстане уже сотни тысяч молодых людей приобрели необходимые навыки и компетенции. Этой осенью в Астане откроет свои двери Университет искусственного интеллекта, а также пройдет Международный фестиваль фильмов, созданных с помощью нейросетей. В следующем же году Астана примет чемпионат мира под эгидой Международной федерации киберспорта. И это лишь малая часть масштабных проектов и начинаний, реализуемых в нашей стране», – сказал Касым-Жомарт Токаев.  

По его словам, сегодня в столице проводится уникальное по своей сути мероприятие. Это сплав спорта и интеллекта и в то же время состязание между физической силой и интеллектуальным потенциалом. И, как выяснилось, одно другому вовсе не противоречит, а, напротив, взаимно дополняет. В этом глубокий философский смысл предстоящих поединков.

Всемирные игры олицетворяют собой гармоничное, мирное будущее всего человечества. Казахстан вместе со всем международным сообществом выступает за мир, безопасность, справедливость и развитие.

«Игры будущего», объединившие в себе энергию спорта, мощь интеллекта и огромный потенциал цифровой эпохи, прекрасно вписываются в нашу общую созидательную повестку развития.  Данный турнир соединяет воедино, казалось бы, несовместимое. В его основе разумный и реалистичный баланс между мирами – физическим и виртуальным.  Сегодня на этой арене присутствуют в основном молодые люди. Ваши знания, талант, упорный труд и решительность – это крепкая, нерушимая основа завтрашнего будущего. Дорога, ведущая к новым высотам прогресса, будет нелегкой. Тем не менее, дорогу может осилить только тот, кто идет по ней. Но путешествия становятся легче, когда участвуешь в них бок о бок вместе с единомышленниками и надежными друзьями.  Каждый из участников Игр прошел серьезную подготовку и заслуженно представляет свою команду. Уверен, в ходе состязаний вы проявите свои лучшие качества, обретете новых друзей и вместе наметите много перспективных проектов», – констатировал Президент.

Также Глава государства добавил, что основная миссия «Игр будущего» – по-настоящему сплотить людей и вдохновлять их на новые свершения.

«Большой спорт всегда служил важной опорой для синергии разных культур, сближения народов и государств. Поэтому в условиях нарастающих глобальных вызовов такие уникальные проекты, как «Игры будущего», обретают еще большее значение.  Убежден, «Игры будущего» станут еще одним «золотым мостом» единства, дружбы и солидарности наших стран», – считает он. 

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность организаторам, партнерам, судьям, тренерам, профильным специалистам, волонтерам и всем, кто внес свою лепту в подготовку этого замечательного спортивного праздника.

Глава государства выразил уверенность в том, что эти игры еще более упрочат дружбу и единство наших народов, пожелал спортсменам удачи, подчеркнув, что все ждут бескомпромиссных состязаний, и объявил «Игры будущего – 2026» открытыми.

Затем зрителям были представлены яркое театрализованное шоу и концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады.

Напомним, с 29 июля по 9 августа Астана впервые станет площадкой проведения международного турнира, объединяющего киберспорт, традиционные виды спорта и современные технологии. В этом году планируется участие более 800 спортсменов из 34 стран.

#Токаев #открытие #Акорда #Игры будущего

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