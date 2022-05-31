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Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть в Нур-Султане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан в столице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Глава государства посетил мечеть Хазрет Султан, где была прочитана поминальная молитва в память о жертвах репрессий и голода", – говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы.

Напомним, ежегодно 31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода. 

В Казахстан за время репрессий было депортировано несколько миллионов человек. Также были репрессированы более 103 тысяч человек и расстреляны свыше 25 тысяч, среди которых были известные казахские культурные и политические деятели Шакарим Кудайбердыулы, Ахмет Байтурсынов, Мыржакып Дулатов, Мухамеджан Тынышпаев, Магжан Жумабаев, Санжар Асфендияров, Ураз Джандосов, Турар Рыскулов, Сакен Сейфуллин, Ильяс Джансугуров, Беимбет Майлин, Султанбек Кожанов.

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