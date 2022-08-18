Фото пресс-службы Президента РК
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Касым-Жомарт Токаев посетит Сочи и Баку

19 августа Глава государства Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в город Сочи (Российская Федерация). Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz.

"В рамках визита состоятся переговоры лидеров Казахстана и России, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества", - говорится в информации.

Также, 24 августа Глава государства по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом посетит город Баку.

"В азербайджанской столице запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства с акцентом на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов", - проинформировали в Акорде.

 

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