Касым-Жомарт Токаев поздравил лидеров ряда государств с Днем Победы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравления лидерам ряда государств по случаю Дня Победы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

По случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительные телеграммы президентам и главам правительств Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызской Республики, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

В поздравительных посланиях Президент Казахстана передал слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и тыла, пожелал им доброго здравия, долголетия и благополучия.