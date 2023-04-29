Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев в Линейном парке столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: akorda.kz

В ходе субботника глава государства побеседовал с волонтерами и студентами.

«Казахстан - наш общий дом, мы должны соблюдать в нем порядок. Нужно высаживать деревья, содержать улицы в чистоте. Это наш гражданский долг. У нас нет другой страны. Призываю всех быть ответственными гражданами. Я благодарю вас всех, особенно волонтеров», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Участники субботника посадили 2 саженца сосны и 39 саженцев липы.