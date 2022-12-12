Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Грузии
Президент
В ходе беседы глава государства отметил важность дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества с Грузией.
Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Грузии Малика Мурзалина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
В ходе беседы глава государства отметил важность дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества с Грузией.
Президент поставил перед Маликом Мурзалиным ряд конкретных задач, в том числе в части активизации торгово-экономического, транспортно-логистического взаимодействия между двумя странами.