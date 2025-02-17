Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки

Указы и распоряжения,Кадровые назначения,Президент
244
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Пресс-служба президента сообщила об утвержденных Касым-Жомартом Токаевым кадровых перестановках, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

Так, распоряжением главы государства Жамаубаев Ерулан Кенжебекович назначен первым заместителем председателя Национального Банка Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Толеев Нурдаулет Толеулы освобожден от должности заведующего Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан.

Адаев Ербол Даненович назначен заведующим Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан.

Калайчиди Алексей Дмитриевич освобожден от должности заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан.

Ергарин Даурен Тлекович назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан.

#назначение #распоряжение #кадры

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки
Жания Бекмухамбетова завоевала две медали на турнире по настольному теннису в Турции
Школьник из Жетысу создает интернет-игры на основе местных легенд
Казахстанские шорт-трекисты стали бронзовыми призерами этапа Кубка мира в Милане
Цены на кофе снова обновили исторический рекорд
Хоккеистов-призеров Азиады встретили в аэропорту Астаны
Свыше 100 камер видеонаблюдения установили на мосту через Бухтарминское водохранилище
Ерасыл Кажыбаев завоевал бронзу на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Баку
Минтруда неточно рассчитало потребность в педагогических кадрах в РК – ВАП
В Национальной гвардии почтили ветеранов-афганцев
Планы мирных переговоров по Украине обсудят в Париже
Права более 600 работников нарушались в Акмолинской области
В каком размере получают пособия по уходу за ребенком в Казахстане
Пытки в полиции Алматы: осуждены двое сотрудников
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Хорошее дело браком не назовут?
Путешествовать поездами становится комфортнее
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Киберполиция ликвидировала сеть мошенников в Восточно-Казахстанской области
Как своевременно распознать симптомы инсульта
Бектенов поручил принимать жесткие меры за нецелевую реализацию ГСМ
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы создали в Казахстане
Еще одну медаль завоевал Казахстан на Азиаде-2025
Электоральная конкуренция по-казахстански
Гордиться своей малой и большой родиной
В Приаралье усилены меры безопасности
Фламинго прилетели на озеро рядом с промзоной в Актау
Четыре тысячи деревьев посадили активисты «Жастар рухы»
Школу акимов запустили в Казахстане
Водохранилища и реки находятся под контролем
Команда BCC Invest готова быть ключевым партнером на рынке ценных бумаг
Кызылорда – наша гордость, слава, история
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Сербии
Нурлан Уранхаев освобожден от должности акима области Абай
Ермек Кошербаев назначен заместителем премьер-министра РК
Тамара Дуйсенова получила новую должность

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]