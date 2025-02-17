Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки

Пресс-служба президента сообщила об утвержденных Касым-Жомартом Токаевым кадровых перестановках, передает Kazpravda.kz
Так, распоряжением главы государства Жамаубаев Ерулан Кенжебекович назначен первым заместителем председателя Национального Банка Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Толеев Нурдаулет Толеулы освобожден от должности заведующего Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан.
Адаев Ербол Даненович назначен заведующим Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан.
Калайчиди Алексей Дмитриевич освобожден от должности заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан.
Ергарин Даурен Тлекович назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан.