Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию вокруг Украины

Президент посетил фестиваль «Город рабочих профессий» на выставочной площадке EXPO, объединивший будущих специалистов, работодателей и организации профессионально-технического образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе беседы с участниками фестиваля Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что любой труд заслуживает уважения, и призвал молодых людей работать добросовестно.

Президент также прокомментировал ситуацию вокруг Украины, обратив внимание на важность сохранения стабильности как главной ценности нашей страны.

«Мы проводим идеологию «единство в многообразии». Несмотря на то, что мы принадлежим к разным национальностям и вероисповеданиям, мы одно общество, один народ. Призываю вас всех к пониманию этого глубинного процесса. Только на этой основе мы достигнем успеха. Сейчас много говорят об Украине. Мы с самого начала выступали за прекращение войны, за то, чтобы путем дипломатических переговоров прийти к согласию и соглашению. Наша позиция становится реальностью, две крупные державы начали политический диалог. Это положительная тенденция, она пойдет на пользу и Казахстану. Поэтому эту тенденцию мы будем по мере возможности поддерживать», – сказал Токаев.