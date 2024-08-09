Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Туркменистана

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Азамат Серикбаев
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Глава государства провел переговоры с Сердаром Бердымухамедовым, прибывшим в Казахстан для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства поблагодарил президента Туркменистана за участие в работе Саммита, а также отметил значимость его визита с точки зрения дальнейшего продвижения многопланового партнерства между странами.

– Казахско-туркменские отношения развиваются успешно и полностью соответствуют уровню стратегического партнерства. Хотел бы выразить Вам благодарность за поддержку и неизменное стремление к упрочению наших многогранных межгосударственных связей. Как я уже сказал, экономическое сотрудничество развивается по восходящей. Правительства работают над доведением объема взаимной торговли до 1 млрд долларов. Для этого у наших стран имеются все возможности. На стадии реализации находится ряд проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, логистики и других областях. Создаются благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обмена, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Сердар Бердымухамедов поблагодарил главу нашего государства за теплый прием и подчеркнул динамичное развитие двустороннего взаимодействия.

– Туркменистан уделяет большое внимание сотрудничеству с Казахстаном. Между нашими странами налажен активный политический диалог, развиваются связи в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, осенью этого года ждем Вас в Туркменистане с официальным визитом и для участия в Международном форуме по случаю 300-летия со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги, – сказал туркменский президент.

В ходе встречи главы государств обсудили перспективы развития казахско-туркменского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, нефтегазовой и транспортно-логистической сферах. Отдельное внимание было уделено вопросам расширения культурно-гуманитарных связей.

#переговоры #Токаев #Туркменистан #Бердымухамедов

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