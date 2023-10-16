Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Пекин

17-18 октября Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Китайскую Народную Республику. Об этом сообщила пресс-служба президента РК, передает Kazpravda.kz .

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Планируется, что в Пекине глава государства проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цянем и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также примет участие в III Форуме высокого уровня «Один пояс, один путь».

Также запланирован ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний, добавили в Акорде.