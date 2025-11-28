Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в новом однопалатном Парламенте не будет президентской квоты, сообщает Kazpravda.kz

«В новом однопалатном Парламенте не будет президентской квоты – все депутаты должны избираться в едином порядке. Это очень важный шаг в рамках предстоящей парламентской реформы. Данные меры следует всесторонне разъяснять обществу», - сказал Глава государства на диалог-платформе сельских акимов.

Он напомнил, что в Послании им выдвинута инициатива о создании однопалатного Парламента. Это логичное продолжение предыдущих политических преобразований. Тем самым мы укрепляем принцип «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», сохраняя президентскую форму правления. Новая инициатива активно обсуждается в обществе, поступает много предложений относительно структуры Парламента.

«Например, высказываются идеи о пропорциональном представительстве депутатов в зависимости от численности населения. При таком подходе их число достигнет 200 человек, тогда как сегодня в двух палатах насчитывается 148 депутатов. Парламентская реформа – это не просто механическое объединение двух палат. Считаю, что чрезмерное увеличение числа депутатов нецелесообразно. Напротив, следует оптимизировать и усовершенствовать работу Парламента», - добавил он.

Токаев отметил, что в законодательный орган должны прийти по-настоящему квалифицированные и опытные специалисты. Наша цель – создать профессиональный Парламент. Следует также рассмотреть вопрос формирования новых комитетов.