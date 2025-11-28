Президент: «В новом однопалатном Парламенте не будет президентской квоты»

Президент
56

Новая инициатива активно обсуждается в обществе, поступает много предложений относительно структуры Парламента

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в  новом однопалатном Парламенте не будет президентской квоты, сообщает Kazpravda.kz 

«В новом однопалатном Парламенте не будет президентской квоты – все депутаты должны избираться в едином порядке. Это очень важный шаг в рамках предстоящей парламентской реформы. Данные меры следует всесторонне разъяснять обществу», - сказал Глава государства на диалог-платформе сельских акимов.

Он напомнил, что в Послании им выдвинута инициатива о создании однопалатного Парламента.  Это логичное продолжение предыдущих политических преобразований. Тем самым мы укрепляем принцип «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», сохраняя президентскую форму правления. Новая инициатива активно обсуждается в обществе, поступает много предложений относительно структуры Парламента.

«Например, высказываются идеи о пропорциональном представительстве депутатов в зависимости от численности населения. При таком подходе их число достигнет 200 человек, тогда как сегодня в двух палатах насчитывается 148 депутатов. Парламентская реформа – это не просто механическое объединение двух палат. Считаю, что чрезмерное увеличение числа депутатов нецелесообразно. Напротив, следует оптимизировать и усовершенствовать работу Парламента», - добавил он.

Токаев отметил, что в законодательный орган должны прийти по-настоящему квалифицированные и опытные специалисты. Наша цель – создать профессиональный Парламент. Следует также рассмотреть вопрос формирования новых комитетов.

«Считаю, что комитеты по цифровизации и развитию регионов должны работать как отдельные единицы. Все эти вопросы будут тщательно изучены специальной рабочей группой. Существует множество других предложений по реформе, которые будут детально проработаны и затем опубликованы. У меня также есть ряд предложений по этой важной теме. В целом, количество поправок в Основной закон может быть очень большим. Поэтому не будет ошибкой сказать, что на референдуме народ будет голосовать фактически за новую Конституцию. В столь сложный и ответственный период особенно важно сохранить мир и стабильность в стране. Наши общие усилия следует направить на реализацию концепции «Закон и Порядок». Правоохранительные органы должны продемонстрировать свой профессионализм, не допустить провокаций и попыток заниматься «теневой» политической деятельностью», - резюмировал Президент.

#Парламент #президент #квота

