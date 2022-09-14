Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями мусульманской общины России

На полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Глава государства провел встречу с председателем Духовного управления мусульман России Равилем Гайнутдином и председателем Духовного управления мусульман Татарстана Камилем Самигуллином, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президент выразил им признательность за активное содействие в продвижении высоких целей и задач Съезда.

Глава государства с теплотой вспомнил своей визит в Татарстан в феврале текущего года, а также поздравил собеседников с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией. По его словам, это историческое событие имеет важное значение для мусульманской уммы Татарстана и всего многоконфессионального народа России.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что VII Съезд проходит в непростое время, и указал на важность укрепления межконфессионального диалога для консолидации международного сообщества.

Равиль Гайнутдинов и Камиль Самигуллин выразили признательность Касым-Жомарту Токаеву за возможность встречи и высоко оценили уровень организации VII Съезда.