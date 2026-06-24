Касым-Жомарт Токаев выступил на круглом столе «Казахстан – ЕС»

Фото: пресс-служба Президента РК

Выступая перед участниками мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что отношения между Казахстаном и ЕС обрели подлинно стратегический характер.

– Сегодня Европейский Союз является нашим крупнейшим торговым и инвестиционным партнером, на долю которого приходится почти половина всех прямых иностранных инвестиций, привлеченных в Казахстан. Только в прошлом году двусторонний товарооборот превысил 45 млрд долларов. Этот успех получил международное признание. Согласно последнему докладу ЮНКТАД о мировых инвестициях, Казахстан занимает первое место в Центральной Азии по привлечению прямых иностранных инвестиций и остается лидером на постсоветском пространстве и среди развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. В Казахстане успешно работают около 4000 европейских компаний. Многие из них, в том числе Airbus, Polpharma Group, Air Liquide Group, Škoda Group и Alstom, являются надежными партнерами на протяжении десятилетий. Мы также рады приветствовать новое поколение европейских инвесторов, в число которых входят компании Roca Group, Inditex, Maersk, Dewulf и Damen Shipyards Group, – сказал Президент.

Глава государства сообщил, что в ходе данного визита ожидается заключение коммерческих соглашений на сумму более 12 миллиардов долларов. По его мнению, это свидетельствует о том, что партнерство между Казахстаном и ЕС переходит от выработки концептуальных подходов к реальным действиям.

Президент проинформировал об экономических успехах Казахстана за последние годы и системных преобразованиях, которые привели к достижению этого результата.

– Экономика Казахстана продолжает демонстрировать устойчивость и динамизм. В прошлом году экономический рост нашей страны достиг 6,5%, что в два раза превышает темпы прогнозируемого глобального роста по данным МВФ. Наш ВВП превысил 305 млрд долларов, а ВВП на душу населения – 15 тысяч долларов. По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году объем экономики страны достигнет 360 млрд долларов. На долю малых и средних предприятий в настоящее время приходится около 40% нашей экономики, почти 70% инвестиций в основной капитал обеспечивается за их счет. В основе этих достижений лежат комплексные структурные реформы. Казахстан переживает масштабный процесс политической и экономической модернизации, направленный на создание более прозрачной, конкурентоспособной и благоприятной для инвесторов экономики. Мы укрепили демократические институты, усовершенствовали систему сдержек и противовесов, усилили верховенство закона и расширили защиту прав человека. Строгое соблюдение принципа «Закон и Порядок» стало краеугольным камнем нашей внутренней политики. Исторический общенациональный референдум в Казахстане также способствовал созданию современной институциональной базы для защиты прав и интересов инвесторов. Национальная цифровая инвестиционная платформа теперь работает как полностью интегрированное «единое окно» для инвесторов, а Инвестиционный совет обеспечивает эффективное решение вопросов, связанных с инвестициями. Мы также внедряем новые стимулы, в том числе визовую программу Altyn Visa, которая устанавливает обширные налоговые и миграционные льготы для международных инвесторов. Одним словом, Казахстан предлагает то, что инвесторы ценят больше всего, – политическую стабильность, макроэкономическую устойчивость, открытую экономику и твердую приверженность рыночным реформам, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Далее Глава государства детально остановился на перспективных направлениях сотрудничества. В первую очередь он рассказал европейским партнерам о стремлении Казахстана стать региональным логистическим хабом, соединяющим Европу с Центральной Азией, Китаем, Кавказом и Ближним Востоком.

– Мы вкладываем значительные средства в инфраструктуру, включая строительство тысяч километров новых железных дорог и развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Эти усилия органично вписываются в стратегию Европейского Союза Global Gateway, превращая Средний коридор в ключевую и устойчивую магистраль для безопасного евроазиатского сообщения. Модернизация транспортной инфраструктуры уже принесла впечатляющие результаты. За последние шесть лет объемы грузоперевозок по этому маршруту выросли в пять раз – с 0,8 млн до 4,1 млн тонн в год. Наша цель – увеличить его пропускную способность до 10 млн тонн. Этот рубеж укрепит наши позиции в качестве важнейшей транспортной артерии в мировой логистике. Для поддержания этой динамики Казахстан за последние 15 лет инвестировал более 35 млрд долларов в транспортную и логистическую инфраструктуру. Сегодня порты Актау и Курык на берегу Каспийского моря служат важными воротами для международного транзита, – отметил он.

Президент приветствовал подписанные сегодня соглашения на сумму почти 1 млрд долларов, заключенные Банком развития Казахстана с Европейским инвестиционным банком, а также с синдикатом банков, в состав которого входят Commerzbank, JPMorgan Chase Bank и Standard Chartered Bank, при гарантии MIGA (Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям) в сфере логистической инфраструктуры.

Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности РК выступить надежным партнером Европы в области критически важных минералов.

– Казахстан готов поставлять 21 из 34 минералов, включенных в перечень критически важных сырьевых ресурсов ЕС. Чтобы максимально использовать этот потенциал, мы предлагаем модель сотрудничества по схеме «офтейк». Это будет способствовать развитию внутренней переработки и созданию производств с высокой добавленной стоимостью. Результатом этого партнерства станет создание Регионального исследовательского центра по редкоземельным металлам. В то же время Казахстан по-прежнему привержен продвижению глобального энергетического перехода. Как известно, наша страна является крупнейшим в мире производителем урана, обеспечивающим около 40% мирового спроса. Наряду со значительными запасами нефти, газа и угля, мы активно развиваем проекты по производству «зеленого» водорода. Кроме того, на территории Казахстана находятся значительные неразработанные запасы лития, никеля, ванадия и кобальта. В конечном итоге, мы предлагаем нашим партнерам прагматичную формулу: «инвестиции и технологии в обмен на доступ к стратегическим ресурсам» в полном соответствии с европейскими стандартами, – отметил Президент.

По мнению Главы государства, Казахстан последовательно укрепляет свои стратегические позиции в качестве надежного партнера и гаранта энергоснабжения Европейского Союза.

– За прошедший год доля казахстанской сырой нефти, поставляемой на европейский рынок, составила почти 13%. Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность расширению сотрудничества с европейскими партнерами, направленного на увеличение объемов поставок и укрепление региональной энергетической безопасности. В связи с этим обеспечение стабильной и надежной работы Каспийского трубопроводного консорциума остается важнейшим стратегическим приоритетом, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что промышленный сектор нашей страны составляет прочную основу экономики, обеспечивая устойчивый рост и диверсификацию.

– За последний год доля производственного сектора в нашем ВВП составила почти 27%. Мы запустили более 190 новых производственных линий. Заслуживает высокой оценки тот факт, что европейские компании активно участвуют в развитии нашей промышленности. Экономическое сотрудничество Казахстана и ЕС претерпело фундаментальные изменения, сместившись в сторону глубокой локализации и интеграции производственных цепочек с высокой добавленной стоимостью. Эти примеры демонстрируют значительный потенциал казахско-европейской промышленной кооперации. В этом контексте хочу особо отметить вклад европейских финансовых институтов, в первую очередь Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Важнейшим приоритетом национальной повестки в выступлении было названо решение глобальных проблем продовольственной безопасности. По его словам, стратегическая цель – превратить агропромышленный комплекс Казахстана в передовой высокотехнологичный сектор. В связи с этим Глава государства пригласил европейских партнеров к сотрудничеству в таких ключевых областях, как животноводство, селекция семян зерновых культур, точное земледелие и повышение плодородия почв.

Далее Президент высказал свое видение роли искусственного интеллекта в новой реальности.

– Согласно прогнозам Goldman Sachs, ИИ принесет в мировую экономику более 7 трлн долларов. В соответствии с этой глобальной трансформацией мы поставили перед собой стратегическую задачу превратить Казахстан в полностью цифровое государство. Мы учредили министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Эту структуру дополняет недавно созданный Совет по развитию искусственного интеллекта, важный консультативный орган, объединяющий ведущих отечественных и мировых экспертов. Казахстан стал пионером в регионе, запустив два суперкомпьютера на базе NVIDIA, мирового лидера в области технологических инноваций. Кроме того, мы инициировали проект «Долина ЦОДов», который стремительно привлекает мировой капитал и крупнейших технологических гигантов. На базе Международного центра Alem.ai мы запустили две международные школы нового поколения – Tumo и Tomorrow School. Наша цель – расширить компетенции педагогов, усовершенствовать инфраструктуру и внедрить стандарты персонализированного обучения для следующего поколения. Кроме того, мы уделяем приоритетное внимание стратегическому развитию «умного города» Алатау. В соответствии с нашей новой Конституцией этому городу был предоставлен особый правовой статус. Данный знаковый проект открывает огромные возможности для роста криптоиндустрии, инноваций и высокотехнологичного бизнеса, – поделился Глава государства.

Представителям европейского бизнеса также были презентованы возможности Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Как было подчеркнуто в речи, в рейтинге Global Financial Centers Index МФЦА занимает 1-е место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Здесь зарегистрировано более 5800 компаний из более чем 90 стран, в том числе почти 250 из ЕС. Через МФЦА компании из стран Европы уже вложили 307 млн долларов прямых иностранных инвестиций в виде долевого финансирования. Глава государства призвал европейские финансовые и инновационные институты продолжить сотрудничество с МФЦА в продвижении устойчивого финансирования и финтех-технологий.

Говоря о развитии человеческого капитала, Президент Казахстана подчеркнул тот факт, что ЕС уже является ведущим партнером в области науки и образования.

– По всей стране уже действуют 40 международных академических и исследовательских центров, включая Университет прикладных наук Анхальта, Университет Лотарингии и Политехнический университет Марке. Казахстан также активно сотрудничает с ЕС через Erasmus+, Horizon Europe и другие программы. Мы стремимся к построению экономики, основанной на знаниях. Для достижения этой цели мы подали заявку на ассоциированное членство в следующей рамочной программе Horizon Europe. Казахстан не просто строит экономику – мы укрепляем нашу роль регионального образовательного центра, который готовит высококвалифицированные кадры как для Центральной Азии, так и для других стран, – пояснил он.

Ссылаясь на наличие огромного потенциала для сотрудничества, Глава государства отметил, что Казахстан выступает за подлинное стратегическое партнерство.

– Прежде всего, мы предлагаем доверие и долгосрочную приверженность общему успеху. Со своей стороны мы рассчитываем на более активное участие европейских партнеров в реализации высокодоходных инвестиционных проектов. Мы также приветствуем усиление роли европейских финансовых институтов в поддержке устойчивого экономического развития Казахстана и инициатив по укреплению региональной взаимосвязанности. В этой связи я высоко ценю активный вклад Европейского инвестиционного банка и рад, что вице-президент Мора находится сегодня с нами. Я также хотел бы поблагодарить комиссара Шефчовича за его руководящую роль в укреплении нашего экономического диалога и продвижении амбициозной торговой повестки Казахстана и Европейского Союза. Кроме того, выражаю искреннюю признательность Специальному представителю Стипрайсу за его неустанные усилия, направленные на развитие сотрудничества между Европейским Союзом и Центральной Азией, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение он отметил, что сегодняшние дискуссии подтвердили общее видение стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом.

– Постепенно идет процесс согласования сопряжения нашего Среднего коридора со стратегией ЕС Global Gateway, мы создаем безопасную и устойчивую транспортную артерию для сообщения между Европой и Азией. Мы готовы стать вашим надежным партнером, предлагая прагматичную формулу использования важнейших полезных ископаемых и энергоресурсов в обмен на передовые европейские инвестиции и технологии. Наши двери открыты для долгосрочной интеграции по широкому кругу отраслей: от высокотехнологичного агробизнеса до новаторских разработок в области искусственного интеллекта и надежного финансирования в рамках МФЦА. Мое Правительство тщательно изучит все ваши коммерческие предложения, чтобы обеспечить быструю и успешную реализацию важных инициатив, – подытожил Президент.

На заседании круглого стола также выступили Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс, Еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович, вице-президент Европейского инвестиционного банка Марек Мора, президент Sarens Group Лудо Саренс, генеральный директор Roca Group Альберто Магранс, генеральный директор Dewulf Group Хендрик Декрамер, председатель наблюдательного совета Polpharma Group Ежи Старaк, президент по европейскому региону компании Airbus SE Жоан Пелисье, совладелец, член совета директоров Damen Shipyards Group Роуз Дамен, генеральный директор авиакомпании LOT Polish Airlines Михал Фийол, старший вице-президент по европейскому региону Bureau Veritas Венсан Бурдиль, управляющий директор Maersk Group Айхан Сидеф, старший вице-президент по коммерческому планированию компании Cargolux Пьерандреа Галли, генеральный директор Maire Tecnimont Алессандро Бернини.