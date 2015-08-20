Фото с сайта tobolinfo.kz
Известный казахстанский певец Кайрат Тунтеков объявлен в розыск за "повисший" долг, который превысил четыре миллиона тенге, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на radiotochka.kz
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"Артист на протяжении трех лет не выплачивает долг", – говорится в письме департамента юстиции Южно-Казахстанской области, которое пришло в качестве ответа на запрос владелицы разбитой Тунтековым в ДТП машины Бахытгуль Оралбаевой, матери находившейся за рулем Назиры Есенамановой.
Как стало известно, 23 апреля прошлого года было вынесено постановление о наложении ареста на банковские счета Тунтекова, а параллельно работники органов юстиции искали имущество вокалиста. Вскоре в базе данных был найден зарегистрированный на имя эстрадной звезды легковой автомобиль "Шевроле Круз", который был водворен на штрафстоянку. Арест наложили в апреле этого года.
Добавим, ранее Кайрату Тунтекову, как должнику, было запрещено покидать пределы страны. Но судебным исполнителям до сих пор не удалось найти певца. ДТП с участием певца произошло 28 декабря 2012 года.
Представление судебного исполнителя об объявлении должника в розыск было подано в Абайский суд Шымкента 31 июля этого года. 6 августа суд вынес соответствующее постановление.
Напомним, Кайрат Тунтеков прославился в 2005 году после победы во втором сезоне проекта SuperStar KZ. На фестивале молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале казахстанский самородок занял 4-е место.