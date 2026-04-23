Гала-концерт мастеров искусств России прошел в Астане

Культура,Россия
3
Айман Аманжолова
корреспондент

В столице состоялось открытие Дней культуры Российской Федерации в Республике Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ РК

Почетными гостями мероприятия стали Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин, заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, заместитель Министра культуры Российской Федерации Андрей Малышев, а также представители дипломатического корпуса и творческой интеллигенции двух стран.

В программе гала-концерта были представлены хореографические, инструментальные и вокально-инструментальные композиции в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов Софьи Онопченко, башкирской фолк-группы «Ay Yola», обладательницы почетного звания «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)» Олены Уутай и других. Зрители также смогли насладиться калмыцкой народной музыкой и бурятскими народными песнями.

Особым украшением вечера стали выступления Московского государственного академического театра танца «Гжель», Академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» и Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты».

Отметим, что программа Дней культуры Российской Федерации в Казахстане включает мероприятия, направленные на дальнейшее укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Так, сегодня в Национальном музее Республики Казахстан состоялся круглый стол «Объединяя культурные традиции и современные творческие практики: культурное сотрудничество Казахстана и России», где обсудили новые совместные проекты. Кроме того, в столице открылся Фестиваль российского кино в Казахстане, показы которого продлятся до 26 апреля. Кульминацией открытия Дней культуры стал гала-концерт мастеров искусств России.

Полгода назад в России с успехом прошли Дни культуры Казахстана. Зрители смогли познакомиться с выставкой «Шедевры искусства Казахстана» из собрания Национального музея искусств имени А.Кастеева, посетить Дни казахстанского кино, а также увидеть спектакль «Парасат майданы».

Кульминацией казахстанской программы стал гала-концерт мастеров искусств Казахстана на сцене Большого театра – событие, прошедшее при участии Глав государств и получившее широкий отклик у зрителей.

#Казахстан #культура #Россия #концерт

