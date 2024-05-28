Казах, который водрузил знамя над Рейхстагом

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К 100-летию Рахимжана Кошкарбаева Национальный центр рукописей и редких книг министерства культуры РК провел круглый стол, посвященный судьбе и подвигам Народного героя.

«В деле сохранения исторической памяти народа чрезвычайно велика роль архивов. Именно благодаря выявлению архивных документов удалось подтвердить тот исторический факт, что 30 апреля 1945 года Рахимжан Кошкарбаев вместе с Григорием Булатовым первым водрузил штурмовое знамя над рейхстагом. На нынешнюю встречу мы пригласили столичных школьников и курсантов военного колледжа имени Сагадата Нурмагамбетова, показываем им копии архивных документов, книги и фильмы, посвященные жизни нашего земляка, рассказываем о его судьбе», - говорит Жандос Болдыков, директор Национального центра рукописей и редких книг.

По словам Жандоса Болдыкова, Рахимжан Кошкарбаев родился в 1924 году в местности Актобе Акмолинской области. Детства его было трудным, он рано потерял маму, отца репрессировали как врага народа. Рахимжан оказался в детском доме села Тайтобе близ Акмолинска. Нелегкая судьба не помешала юноше обрести понятия чести и мужества. С начала войны он добровольцем просился на фронт, в 1942 году был призван в ряды Красной Армии и летом 1943 года был зачислен во Фрунзенское военно-пехотное училище.

В архиве министерства обороны Российской Федерации сохранились сведения о том, что в училище Рахымжан Кошкарбаев оказался в четвертой строевой роте вместе с 75 другими молодыми людьми из Казахстана и Средней Азии. Во время обучения себя показал с лучшей стороны, в 1944 году был отправлен в Польшу. В документах за 1944 год указано, что Кошкарбаев показал организаторские способности и волевые качества, был дисциплинирован, требователен к себе и подчиненным.

В этот же год, выпускнику Фрунзенского военного училища Рахымжану Кошкарбаеву было присвоено звание младшего лейтенанта. В январе 1945 года он назначается командиром стрелкового взвода, а в марте получает звание лейтенанта. За две недели до подвига, который обессмертил его имя в истории, Рахимжан Кошкарбаев получил орден Отечественной войны I степени.

Так, 16 апреля 1945 года Кошкарбаев действовал в составе штурмового батальона в районе Гросс-Нойендорф. В документах указано, что бой носил упорный характер, в траншее проходили рукопашные схватки. У Кошкарбаева осколком гранаты был разбит автомат, он с гранатой бросился к пулеметной точке, перебил расчет, захватив пулемет, и открыл огонь из трофейного оружия. Благодаря исключительно мужественным и смелым действиям Рахимжан выполнил поставленную перед ним задачу. Бойцы его подразделения преодолели путь от Одера до центра Берлина, уничтожили 200 вражеских солдат и офицеров. В бою 29 апреля 1945 года взвод в числе первых форсировал реку Шпрее, ломая ожесточенное сопротивление врага.

«30 апреля 1945 года ворвался в Рейхстаг и водрузил Знамя Победы. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза», записано в наградном листе Кошарбаева.

«К сожалению, беспримерный подвиг Рахимжана Кошкарбаева многие десятилетия оставался в тени. За свой подвиг при штурме Берлина он не получил звание Героя Советского Союза. По итогам боев в Берлине Рахымжан Кошкарбаев и Григорий Булатов были награждены орденами Красного Знамени», - говорит Жандос Болдыков.

После войны о подвиге казахстанца долгое время не вспоминали. Первым о нем начал говорить Герой Советского Союза Бауыржан Момышулы. Он поручил журналисту Какимжану Казыбаеву написать про продвиг Рахимжана. 21 февраля 1958 года вышел очерк под названием «Казах, который водрузил знамя над Рейхстагом».

В 1999 году Рахимжану Кошкарбаеву посмертно присвоили звание«Халық Қаһарманы» - высшую степень отличия в Казахстане, а совсем недавно глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон. Теперь орден «Айбын» III степени носит имя Рахымжана Кошкарбаева. Награду вручают за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Сейчас в Казахстане Рахимжана Кошкарбаева знают, помнят, им гордятся. Пришло признание подвига и от историков-документоведов. Так, сотрудники института военной истории министерства обороны Российской Федерации сообщили:

«Установлено, что подвиг вашего земляка, лейтенанта Рахимжана Кошкарбаева, имеет документальное подтверждение».