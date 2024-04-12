«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...

– В Казахстане найдены динозавры, которых нет больше нигде в мире. Казахстанозавр, казахламбия, батырозавр, аралозавр, яксартозавр, сордес, – Ильшат прыжками через две ступеньки взлетает по лестнице и по ходу выдает еще информацию.

Я спешу следом. Уже на этаже притормаживаю, чтобы оглядеться. Это известный на весь Усть-Каменогорск «Зеленый дом Бориса Щербакова» – зал, открытый городской библиотекой специально под проекты восточноказахстанского орнитолога и писателя. Светлый, уютный, просторный, с книжными шкафами. Ильшат показывает: вот его рабочее место с компьютером, вот экран, столы, стулья. Все условия, чтобы дети собирались, узнавали о динозаврах, рисовали их, лепили, играли в игры про динозавров, смотрели фильмы.

– Тема динозавров вообще отдельная, – объясняет Ильшат идею клуба. – Где они? Жили сто миллионов лет назад. Увидеть невозможно, они кажутся сказочными. Зато есть рассказы, какие они были нереально огромные, размером с дом, страшные, с длинными шеями, хвостами. Дошколят это сильно цепляет. И главное – взрослые почти ничего о них не знают, а ребенок уже в теме и может «сделать» взрослого хотя бы на этом поле. А еще, когда ты знаешь своих динозавров, начинаешь родину больше ценить и любить. Как бы банально ни звучало, воспитывается патриотизм.

Художник снимает с полки фигурки ящеров и ставит на стол. Их можно взять, покрутить. Они крепкие, из полимерной глины. Я разглядываю чудище, похожее на тираннозавра – свирепость во плоти. Знаток подтверждает: у меня на ладони действительно родственник ящера-зла, только наш, казахстанский. Называется тарбозавр. Обитал примерно 100–66 млн лет назад на территории нынешних Центральной Азии и Китая. В коллекции Ильшата уже почти три десятка фигурок доисторических рептилий, сделанных своими руками. В том числе батырозавр – гигант-вегетарианец с маленькой головой на длиннющей шее. И казахстанозавр – морской хищник, чем-то похожий на дельфина. Ученые его всегда рисуют вместе с ихтиозаврами и акулами, они обитали в одной среде. Все это рептилии, найденные исключительно на территории нашей страны. Уникальные!

Еще у Ильшата на планшете есть электронная карта находок динозавров по всей планете. Я говорю «вау», изображаю удивление, хотя ни капли не понимаю в этой географии. Мой собеседник с улыбкой поясняет: на выполнение этой карты у него ушел просто океан времени и усилий. Надо было найти сведения, где какие ящеры были найдены, как они выглядели. Это долгая кропотливая работа. Дальше он сделал качественные достоверные изображения при том, что никто никогда не видел древних обитателей вживую.

– То, что найдено палеонтологами, это, возможно, доля процента от реальной фауны, – высказывает мнение знаток. – Органика же разлагается. Чтобы кости окаменели и дошли до наших дней, нужны особые условия. Например, чтобы останки засыпало большим слоем песка, причем таким, чтобы придавило, спрессовало. Или чтобы они законсервировались в болоте или реке под слоем ила, без доступа кислорода. На моей карте отмечены находки в Казахстане, а вообще больше всего раскапывают в США. Там это поставлено на широкую ногу. Они сами культивируют, сами на этом зарабатывают. У американцев это отдельный вид бизнеса. В нашей стране фишка динозавров пока никак не раскручивается.

Детский клуб только начинает работу, а идей, по словам Ильшата, уже на год вперед. Чуть ли не каждый день происходят новые открытия, появляются новые знания. Восемь лет назад палеонтологи нашли, что у спинозавра – ходячего гиганта с пастью крокодила – плотные тяжелые кости, то есть он нырял, плавал. Но буквально месяц назад исследования с помощью томографа показали обратное: плавать чудище все-таки не могло. Или взять альфа-хищника тираннозавра – его всегда изображали с торчащими клыками. Однако современные методы с использованием компьютерной томографии показали, что зубная эмаль у рептилий отлично сохранилась. Другими словами, все зубы тираннозавр прятал в пасти, у него были губы. Или еще тема: почти все современные птицы произошли от динозавров, которых рисуют пернатыми, а длина одного из птеродактилей – кетцалькоатля – была семь метров. Разве не интересно?

– У нас в клубе, конечно, не школьные уроки, – говорит художник. – Но на каж­дом занятии дети узнают много нового, любопытного.

Рисуй, пока молодой

Для малышей у Ильшата подготовлена книжка-раскраска в мультяшном стиле. Художник пролистывает страничку за страничкой: «няшные» казахстанозавр, аралозавр, казахламбия… Все те рептилии, которые были найдены на территории нашей страны. Текста минимум, зато детвора может включить фантазию и как угодно расцветить доисторичес­ких существ. Тем более что ни у кого нет точных знаний, какой окраски они были на самом деле.

Для ребятишек постарше он сделал своего рода палеонтологический атлас, где изобразил черепа «казахских» ящеров. Ильшат говорит об этой работе с гордостью. Если заглянуть в научную литературу или Интернет, там в лучшем случае выложены раскопанные фрагменты и намеченный пунктиром силуэт предполагаемого черепа или скелета. Детям такие «точки, запятые, рожицы кривые» неинтересны. Им подавай зрелищность. Художнику пришлось побыть в роли палеонтолога: сначала он нашел «родственника» аралозавра и по нему воссоздал череп ящера. Дальше ту же работу сделал с батырозавром, его ближайший родственник – игуанодон. И следом нарисовал все найденные в Казахстане черепа доисторических рептилий. Теперь, говорит устькаменогорец, есть на что посмотреть. Если когда-нибудь исследователям повезет, и будут найдены не фрагменты, а черепа целиком, интересно будет сверить.

Еще одна заводная идея – игры. Ильшат придумывает их и выкладывает в соцсетях.

– Вот, смотри, – открывает он свою страничку в «Инстаграм». – Есть такие круглые головоломки – круг вращаешь и подбираешь однородные вещи. Классная идея. Я нарисовал ящера, разные головы, дети должны найти правильный вариант. В декабре, буквально перед Новым годом, я выложил видео в TikTok. Видишь, сколько просмотров? Больше 47 миллионов! Я еще добавил в головоломку цифры, среди ребят такие споры разгораются! Один: «Третий номер подходит», другой: «Нет, второй!» Начинают доказывать, у кого знания круче.

На ура у школьников идет такой креатив, как снятый на видео процесс изображения динозавра наоборот – от полноценной фигуры к костяку. У художника из подручных материалов только бумага, карандаш, резинка, а в итоге получается настоящий курс занимательной зоологии и анатомии.

За что бы ни брался, получается динозавр

Идею детского клуба Ильшату подсказала сама жизнь. Он заболел хобби лет в шесть-семь. Увидел как-то в учебнике зоологии рисунок стегозавра – динозавра с шипами по хребту и на хвосте, а рядом для сравнения автобус. И это взорвало детское воображение.

– В то время не было ни книг, ни картинок, ни игрушек с динозаврами, – рассказывает Ильшат. – В библиотеке спрашиваю: «Что есть о динозаврах?» Мне приносят советскую детскую энциклопедию, а там страница с бесподобными иллюстрациями. У меня до сих пор в столе лежит лист с рисунками, которые я тогда скопировал.

Тяга к рисованию у Ильшата была всегда. После школы он закончил художественно-графичес­кий факультет в педагогическом институте. И с удовольствием бы работал с детьми, если бы зарплаты учителей на тот момент были повыше. Художник занялся дизайном. Как признается он с юмором, за что бы ни брался, обязательно получался динозавр. Как-то он установил в Усть-Каменогорске баннер с огромным ящером и надписью: «У кого нет визитки, тот обречен на вымирание».

В «Зеленом доме» у художника пока только часть скульптурной коллекции рептилий. Она, конечно, будет пополняться хотя бы по той причине, что науке известно уже о двух тысячах доисторичес­ких ящеров! В технологии лепки нет секретов, но, по словам Ильшата, она трудоемкая. Помимо мастерства требуются терпение и вдумчивость. Сначала изготавливается металлический каркас. Сверху накладывается фольга, чтобы создать объем. Дальше фигурка по сегмен­там выполняется из полимерной глины. Больше всего времени занимает деталировка – работа над рельефом мускулатуры или рисунком кожи.

– Обычно я беру в литературе или на научных сайтах достоверный рисунок скелета, – рассказывает мастер. – Там указаны все размеры, соотношения, пропорции. Распечатываю. И по чертежу делаю максимально аутентично. Мы не знаем, какого цвета были динозавры, но как показывает жизнь, чем крупнее животное, тем оно более однородной окраски. Например, слоны серые.

Узнать, представить, нарисовать, слепить… Ильшат убежден, что экзотическая тема способна разогреть любо­знательность у любого ребенка. Дети погружаются в историю, географию, ботанику, зоологию, химию, палеонтологию, археологию. И плюс в творчество! Специально для тех, кто помладше, устькаменогорец сделал книжку, где животные нарисованы из их названий на казахском, английском, русском языках. Вот уж в буквальном смысле чтение с увлечением. Свои рисунки-эмблемы из букв Ильшат называет анималого, у него таких уже больше 250!

– С детьми обязательно нужно заниматься, – делится размышлениями художник. – Я педагог и знаю, как нужна подросткам правильная информация. В 1990-е видел, что бывает, когда дети предоставлены сами себе. Они начинают жить по принципу «кто сильнее, тот и прав». Появляются отрицательные лидеры, это опасно.

Детский клуб Ильшата Исхакова только набирает обороты. Больше всего любопытством горят младшие школьники. Чем старше подросток, по его словам, тем сильней интерес придавлен толстым слоем других знаний. Но вот любопытная деталь: если малыша приводят на занятие родители или бабушки с дедушками, никто из них не уходит из зала.

– Сколько идет урок, столько сидят, слушают с открытыми ртами, – с улыбкой говорит мастер. – Значит, вечером в семье обязательно будут разговоры на эту тему. Заглянут в Интернет, узнают что-то новое.