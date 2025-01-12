Казахстан достиг исторического успеха на юниорском ЧМ по фристайлу

Спорт
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В командном зачете наша сборная заняла второе место, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

На горнолыжном курорте «Шымбулак» завершился юниорский чемпионат мира по фристайлу (могул, акробатика).

Национальная сборная по фристайлу в дисциплине могул завоевывала медали в каждый соревновательный день. В первый день Анастасия Городко заняла 2-е место в индивидуальном зачёте. На следующий день она выиграла золотую медаль в параллельном могуле. В смешанном командном соревновании пара Юлия Фиклистова и Денис Раструба, участники IV зимних юношеских Олимпийских игр, завоевали серебро.

В дисциплине фристайл-акробатика индивидуальные соревнования принесли исторический результат для страны. Динмухаммед Райымкул успешно выполнил сложную программу и стал чемпионом мира среди мужчин. Он набрал 104,52 балла, обойдя двух китайских спортсменов (Юй Юнхэня и Ян Чжичэна). В соревнованиях среди женщин все медали завоевали спортсменки из Китая.

В командных соревнованиях в заключительный день чемпионата мира команда «Казахстан-2» (Аделина Омирзакова, Роман Погосян, Уланбакир Омирзаков) заняла 6-е место, а команда «Казахстан-1» (Динмухаммед Райымкул, Ардана Маханова, Асылхан Асан) финишировала на 7-й позиции. В церемонии награждения призеров командных соревнований принял участие председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Руслан Есеналин.

В общем зачете сборная Казахстана по могулу и акробатике завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали, заняв 2-е место после сборной Китая (2 золота, 3 серебра, 2 бронзы). Замкнула тройку лидеров команда Японии (2 золота, 1 бронза).

#фристайл #Шымбулак #молодежный чемпионат мира

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