При разработке национальной модели изучен опыт Эстонии, Южной Кореи, США, а также учтены рекомендации ведущих международных организаций.

Фото: Минпросвещения

В Казахстане начата системная работа по этике и безопасности применения искусственного интеллекта (ИИ) в образовательной среде. В рамках этой инициативы разрабатываются методические рекомендации по использованию ИИ в школах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Международная практика демонстрирует, что успешная интеграция ИИ возможна при соблюдении трёх ключевых условий: высокой квалификации педагогов, академической честности и доверия общества к цифровым технологиям.

«Казахстан формирует национальную модель интеграции ИИ в систему образования. Эта модель будет этичной, безопасной, педагогически обоснованной и ориентированной на раскрытие потенциала учеников и учителей. Основная задача — обеспечить осознанное использование новых технологий, сохранить ведущую роль педагога и гарантировать прозрачность всех процессов», — подчеркнула заместитель председателя Комитета среднего образования Зейнеп Максутова.

При разработке национальной модели изучен опыт Эстонии, Южной Кореи, США, а также учтены рекомендации ведущих международных организаций.