Казахстан готов внести значительный вклад в продовольственную безопасность стран ОИС

Продовольственная безопасность, изменение климата, глобальные кризисы и необходимость в межстрановой кооперации стали главными месседжами 8-й министерской конференции Организации исламского сотрудничества (ОИС) по продбезопасности и сельскохозяйственному развитию, а также 6-й Генеральной ассамблеи Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ), прошедших 2-3 октября 2023 года в Дохе (Катар), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: primeminister.kz

В работе встреч исламских государств принял участие заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин.

Вопросы обеспечения продовольственной безопасности с каждым годом приобретают всё большую актуальность и становятся приоритетным направлением межгосударственного взаимодействия. Особая роль в выстраивании эффективного сотрудничества отводится международным организациям. Именно поэтому в качестве вклада в общее дело Республика Казахстан инициировала создание Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ), деятельность которой направлена на консолидацию стран-участниц в решении современных вызовов и проблем в сфере продовольственной безопасности. В настоящее время членами ИОБП является 41 государство, из которых 18, включая Казахстан, ратифицировали устав организации.

Казахстанская сторона озвучила предложения, на которых, по ее мнению, необходимо сконцентрировать внимание и объединить усилия всех участников ИОБП. Это развитие транспортно-логистической инфраструктуры и формирование новых маршрутов поставки продовольственных товаров, наращивание инвестиционного сотрудничества, эффективное использование водных ресурсов в сельском хозяйстве и активная гуманитарная помощь нуждающимся.

Со своей стороны Казахстан, являясь активным и ответственным членом ОИС, одним из крупнейших производителей и экспортеров экологический чистой аграрной продукции, готов внести значительный вклад в решение вопросов продовольственной безопасности на пространстве Организации.

В эти же дни Серик Жумангарин принял участие в открытии международной выставки «EХРО Доха 2023», которая стала первой Всемирной садоводческой выставкой в Катаре, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Тема выставки – «Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда» – нацелена на то, чтобы вдохновить международное сообщество на изучение и принятие инновационных решений по смягчению последствий опустынивания. EXPO в Дохе продлится до 28 марта 2024 года.