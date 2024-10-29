Казахстан и Монголия будут сотрудничать в пенсионной сфере

Фото: Акорда

В рамках визита главы государства в Монголию было подписано соглашение между правительством РК и правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Данное соглашение предусматривает взаимный учет трудового стажа, выработанного на территории двух стран при назначении солидарных пенсий.

Кроме того, предусматривается новый вид сотрудничества между Казахстаном и Монголией по экспорту накопительных пенсий.

От казахстанской стороны соглашение подписал первый заместитель премьер-Министра Роман Скляр, от Монголии – министр семьи, труда и социальной защиты Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан.

Ранее Токаев обсудил с премьером Монголии двустороннее сотрудничество.