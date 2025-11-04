Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов провел встречу с Министром внутренних дел, председателем Совета по энергетическому доминированию США Дагом Бёргумом на полях международного энергетического форума ADIPEC-2025 в ОАЭ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Минэнерго

В центре внимания – укрепление более чем 30-летнего успешного сотрудничества с американскими энергетическими компаниями.

Ерлан Аккенженов подчеркнул, что американские компании были одними из первых инвесторов, поверивших в потенциал Казахстана, и сегодня являются ключевыми партнерами в таких флагманских проектах, как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

«Проекты, реализуемые в Казахстане, являются ключевыми активами в глобальных портфелях наших американских партнеров. Их масштаб подчеркивает стратегическую важность Казахстана для обеспечения мировой энергетической стабильности и является показателем успешного и взаимовыгодного сотрудничества», – отметил министр.

Стороны обсудили ход реализации крупных совместных проектов и планы по дальнейшему освоению месторождений.

Особое внимание было уделено вопросам транспортировки нефти, в частности, обеспечению стабильной и надежной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) как основного экспортного маршрута.

В свою очередь, Даг Бёргам высоко отметил состоявшийся в Казахстане инвестиционный климат. По его словам, лучшим примером тому служит многолетняя успешная работа крупных американских нефтегазовых компаний. Он также подтвердил заинтересованность американской стороны в развитии совместных проектов в области цифровизации энергетической отрасли.

Встреча подтвердила общую приверженность укреплению долгосрочного и взаимовыгодного партнерства в духе взаимного доверия и уважения.