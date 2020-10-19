Казахстан и Украина будут сотрудничать по уголовным делам – Токаев подписал закон

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации договора между Казахстаном и Украиной о правовой помощи по уголовным делам, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Украиной о правовой помощи по уголовным делам", – говорится в сообщении.
Как отмечается в заключении к законопроекту, в соответствии с Договором стороны обязуются предоставлять друг другу максимальную правовую помощь по уголовным делам о преступлениях, которые на момент подачи запроса о помощи относятся к юрисдикции компетентных органов запрашивающей стороны.
"Договор также применяется в отношении преступлений, совершенных до его вступления в силу", - подчеркивается в документе.