Казахстан и Узбекистан ускорят создание Международного центра промышленной кооперации

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика
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В Ташкенте под председательством глав правительств Казахстана и Узбекистана Алихана Смаилова и Абдуллы Арипова состоялось 20-е заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству с участием руководителей центральных госорганов и представителей деловых кругов двух стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Как отметил премьер-министр РК, на Казахстан и Узбекистан приходится порядка 80% всей торговли в Центральной Азии. Вместе с тем имеются значительные перспективы для углубления сотрудничества в сельском хозяйстве, в том числе по наращиванию взаимной торговли в сфере АПК и пищевой индустрии, а также дальнейшего развития промышленной кооперации. В этой части большое значение имеет строительство Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия».

Кроме того, дальнейшее наращивание торговых отношений требует и модернизации транзитно-транспортной инфраструктуры.

«Мы заинтересованы в развитии маршрута Китай – Казахстан – Узбекистан. Нарастить пропускные мощности в данном направлении позволит ряд крупных ж/д проектов. Среди них линии Дарбаза – Мактаарал, обводная вокруг Алматы и развитие станции «Достык», – подчеркнул Алихан Смаилов. 

Он добавил, что также крайне важно развивать сотрудничество в сфере экологии и водопользования, так как данные вопросы имеют прямое влияние на жизнедеятельность населения двух стран.

«Надеемся на дальнейшее взаимное сотрудничество в водной сфере, учитывающее интересы обоих сторон», – отметил глава Правительства.

В свою очередь премьер-министр РУ Абдулла Арипов подчеркнул, что казахстанско-узбекские отношения развиваются на основе принципов стратегического партнерства и союзничества. Так, на сегодняшний день в Узбекистане работает порядка 1 200 предприятий с участием казахстанского капитала. При этом буквально 5 лет назад эта цифра была почти в 6 раз меньше.

«Приоритетом углубления экономического партнерства является развитие промышленной кооперации. По итогам прошедших в Ташкенте переговоров глав наших государств мы совместно приняли Дорожную карту, которая охватывает все приоритетные направления, включая реализацию конкретных проектов на $10 млрд», – отметил Абдулла Арипов.

В рамках мероприятия участники рассмотрели широкий круг вопросов взаимодействия в сферах торговли, промышленности, транспорта, энергетики, сельского и водного хозяйства.

Подводя итоги, Алихан Смаилов подчеркнул, что проводимая работа правительств Казахстана и Узбекистана направлена на создание благоприятных условий для развития деловых отношений.

«Уверен, что сегодняшние договоренности воплотятся в практические совместные действия и внесут весомый вклад в укрепление многогранных связей между нашими странами», – сказал он. 

Затем состоялась церемония подписания двусторонних документов, среди которых Протокол 20-го заседания Межправительственной комиссии, закрепляющий достигнутые в рамках него договоренности, Дорожная карта по ускорению создания Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» и Совместный план практических действий в области трудовой деятельности и защиты прав трудящихся-мигрантов.

#Узбекистан #Смаилов #экономика #премьер-министр #Правительство #международное сотрудничество #торговля #Арипов

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