Казахстан ориентируется на собственное ядерное топливо при строительстве АЭС

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Казахстан — одна из немногих стран, которая производит ядерное топливо. Его планируется использовать для первой отечественной АЭС. Об этом директор АО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин сообщил на публичных обсуждениях по вопросу строительства АЭС в Казахстане, которые сегодня проходят в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата

«В 2018 году мы разработали первый раздел технико-экономического обоснования строительства атомной станции, где рассмотрели возможность строительства станции в двух регионах. Это Курчатов, ВКО, сейчас это Абайская область, и Южный Казахстан, вблизи села Улькен, на Балхаше, это Алматинская область. То есть были проведены обширные исследования по рекомендациям МАГАТЭ – по безопасности, по условиям размещения мощных ядерных объектов и на основе применимых нормативов Республики Казахстан. Оба района признаны пригодными», — сказал Тимур Жантикин.

Он добавил, что также был проведен анализ прогнозного развития энергосистемы Казахстана, на основе которого выявлен дефицит электроэнергии в южном регионе в размере до 2,7 гигаватт.

«Южный Казахстан – это центр потребления электроэнергии. Юг потребляет энергию, вырабатываемую на Севере, где у нас основная генерация. То есть это оптимальное место размещения ядерного источника. В 2019 году мы провели маркетинговые процедуры, запросили технико-коммерческие предложения от ведущих вендоров, нам подали 13 предложений по проектам. Была разработана система критериев вместе с Минэнерго, по которой мы отобрали 4 наиболее перспективных проекта для строительства в Казахстане. Это китайская, корейская, российская и французская компании. В 2022 году для этих четырех проектных предложений была проведена актуализация данных. И вместе с французской консалтинговой компанией была доработана система критериев оценки. В настоящее время ведутся работы по более детальному изучению этих проектных предложений», — сказал Жантикин.

По его словам, материалы маркетингового раздела прошли международную экспертизу, которую провела японская атомная электрическая компания.

«Она подтвердила все наши результаты, методики исследования и согласилась с нашей рекомендацией. Первую станцию надо строить в районе села Улькен на Балхаше. 8 000 рабочих мест создаются при строительстве АЭС и 2 000 человек на стадии эксплуатации», — отметил Жантикин.

Планируется, что Казахстан будет использовать собственное ядерное топливо для АЭС.