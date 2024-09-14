Казахстан – ОТГ: партнерство во благо

Таким образом, в странах Организации тюркских государств будет установлен упрощенный таможенный коридор, что прописано в одобренном Соглашении между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора.

Основными целями закона являются повышение эффективности и сокращение сроков проведения таможенного контроля посредством электронного обмена сведениями по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между территориями государств-участников. «Ратификация соглашения будет способствовать развитию торгово-экономических отношений и укреплению взаимной экономической интеграции между странами Организации тюркских государств», – говорится в заключении.

Согласно соглашению, ускоряется совершение таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру в таможенных органах государств-участников, сокращается количество документов, необходимых для совершения таможенных операций и таможенных процедур, минимизируется применение форм и методов таможенного контроля на основе анализа информации о товарах с применением системы управления рисками.

В этой связи сенатор Нурия Ниязова поинтересовалась, каков будет механизм координации между таможенными службами наших стран для оперативного разрешения возможных разногласий по обмену информацией и проведения таможенного контроля и какие будут принятые меры для обеспечения защиты данных в рамках электронного обмена информацией между таможнями странц – участниц соглашения.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов ответил, что, во-первых, будут назначены ответственные лица, подразделения, указана периодичность обмена данными. При возникновении каких-либо форс-мажорных ситуаций или разногласий по данным планируется проведение переговоров и консультаций для разрешения данных кейсов. Кроме того, будет принят протокол действия уполномоченных органов, где будут указаны все сроки, детали и порядок передачи данных.

– Относительно каналов связи – у нас уже есть практика, когда мы с таможенными органами других стран обмениваемся данными, это происходит через единый шлюз электронного правительства, который полностью защищен и соблюдаются все меры информационной безопасности. Сведения, которые к нам попадают, не будут уходить третьим лицам. Все данные, которыми будут обмениваться таможенные службы, будут использоваться только по согласию участников внешнеэкономической деятельности, – пояснил он.

Комментируя принятый документ, спикер Сената Маулен Ашимбаев напомнил о том, что в своем Послании Глава государства уделил приоритетное внимание важности развития транзитного потенциала страны и дал конкретные поручения.

– Это одна из стратегически важных задач, стоящих сегодня перед нашим государством. Рассмотренный закон способствует достижению данной цели. Соглашение формирует правовую основу для установления упрощенного таможенного контроля между государствами – членами Организации тюркских государств. На­деемся, что одобренный закон позволит увеличить объемы перевозок грузов и положительно скажется на росте торгово-экономической активности между сторонами, – сказал спикер Сената.

В ходе заседания сенаторы также озвучили свои депутатские запросы. Так, Нурлан Бекназаров выступил с предложением повысить социальный статус судебных экспертов, поднимая проблему дефицита кадров в данной отрасли. Он также подчеркнул необходимость улучшения материально-технической базы центров судебной экспертизы.

Обеспокоенность в связи с отсутствием в стране уполномоченного госоргана в сфере демографической политики выразил Нурторе Жусип. В этой связи, по мнению сенатора, демографические вызовы, включая старение населения, неконтролируемую урбанизацию и миграцию, а также чрезмерную смерт­ность населения, остаются без своевременного решения.

Андрей Лукин призвал Правительство вернуть социальные льготы воен­нослужащим и повысить их статус. Для этого предложено внести соответствующие изменения и дополнения в Закон «О воинской службе и статусе военнослужащих».

О неэффективности работы гос­программ и нацпроектов по цифровизации высказался Суиндик Алдашев. Сенатор призвал проанализировать и учесть все допущенные ранее ошибки при реализации новых программ по цифровизации.

Депутат Сергей Карплюк указал на проблемы низкой инвестиционной привлекательности туристической отрасли на примере Акмолинской области и предложил пути решения проблемы, включая законодательные изменения.