Казахстан предлагает укреплять культурно-гуманитарное взаимодействие в рамках ШОС

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Александр Бри

Министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином.

фото МКИ РК

Встреча прошла в Алматы, городе, объявленном по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества на период председательства нашей страны в ШОС.

– Президент Казахстана неоднократно отмечал, что незыблемым фундаментом прочных взаимоотношений государств – членов ШОС является сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. Шанхайская организация объе­диняет десять государств евразийского континента, в которых проживает почти половина населения планеты. То культурное многообразие, которым обладают наши народы, открывает невероятные перспективы в области культуры и культурного обмена, – сказала министр.

Глава ведомства напомнила, что на 21-м Совещании минист­ров культуры государств – членов ШОС, которое прошло 15 мая, были подытожены промежуточные результаты проводимой совместной работы и обсуждены перспективы.

В частности, одной из успешных практик культурного взаимодействия является проведение Дней культуры, совместных культурных мероприятий.

Так, в 2022–2023 годах успешно организованы и проведены Дни культуры России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана в Казахстане, а также Дни культуры Казахстана в России, Азербайджане. В текущем году планируется ряд мероприятий в рамках дней культуры Казахстана в Таджикистане и Туркменистане.

На передвижной выставке в Пекине, приуроченной к 10-летию международного проекта «Один пояс – один путь» были представлены экспонаты сакско-усуньской эпохи из фондов Государственного историко-культурного музея-заповедника «Есік». В Государственном археологическом музее-заповеднике «Отырар» состоялась международная ярмарка «Ұлы Жібек жолы бойындағы тоқыма және зергерлік» с участием 48 мас­теров из Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Казахстана.

Министр выразила уверенность, что продолжение данной прак­тики под эгидой ШОС будет способствовать еще большему сближению культур и народов.

В 2023 году по инициативе Касым-Жомарта Токаева был инициирован проект «Духовные святыни ШОС», в рамках которого Министерство культуры и информации проводит работу по реконструкции мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи.

Министр обратила внимание генерального секретаря на богатый потенциал культурного наследия, которым обладают страны – участницы ШОС, и предложила в рамках мандата ШОС предусмотреть более широкую культурно-просветительскую работу, чтобы как можно больше граждан стран узнавали о таких уникальных местах.

Не менее важным направлением является развитие креативных индустрий.

Чжан Мин выразил готовность поддержать все предложения главы МКИ РК и оказать всяческое содействие в их реализации.

В завершение Аида Балаева выразила секретариату ШОС признательность за совместную плодотворную работу в продвижении культурного самовыражения и выстраивании диалога между странами-участницами.

#ШОС #встреча #Аида Балаева #Чжан Мин

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