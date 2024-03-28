Казахстан придает исключительное значение предстоящему астанинскому саммиту ШОС - Токаев

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства провел встречу с Генеральным секретарем ШОС Чжан Мином, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшего совершенствования работы ШОС, сообщает Акорда.

Президент отметил, что Казахстан придает исключительное значение предстоящему астанинскому саммиту ШОС, который будет посвящен теме «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию».

«Я думаю, что мы должны работать в тесном сотрудничестве, потому что Астанинский саммит чрезвычайно важен, учитывая текущую геополитическую ситуацию. Весь мир будет следить за ходом саммита, за его решениями и переговорами. Как я понимаю, все главы государств – членов Организации намерены принять участие в этом саммите. Как принимающая страна Казахстан сделает все возможное, чтобы саммит прошел успешно», – заявил президент.

Чжан Мин отметил значительный вклад Казахстана в развитие потенциала Организации.

«Я высоко ценю огромные усилия Казахстана в качестве председательствующей страны, а также то особое внимание, которое Вы, Ваше Превосходительство, уделяете совершенствованию деятельности ШОС. Ожидаем, что саммит в Астане будет весьма успешным», – сказал генеральный секретарь Организации.

Как подчеркнул глава государства, Казахстан рассматривает ШОС в качестве действенного механизма стимулирования процессов региональной безопасности, торгово-экономического взаимодействия и культурно-гуманитарных обменов.

Лидер Казахстана также обратил внимание на важность тщательной работы над содержанием итоговых документов саммита, в которых следует учесть взгляды и позиции всех государств – членов Организации.

#Касым-Жомарт Токаев #ШОС #международное сотрудничество

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