Казахстан принял участие в Форуме по развитию женщин «30-летие отношений КНР и Центральной Азии»

В одном из крупных туристических и финансовых центров Китая городе Далянь в онлайн формате состоялся Форум по развитию женщин «30-летие отношений КНР и Центральной Азии».

Главной задачей Форума стало обсуждение достигнутых результатов совместной работы в области развития женщин за последние 30 лет, обмен опытом и лучшей практикой, а также продвижение целей в рамках Повестки дня в области устойчивого развития.

Форум посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и странами Центральной Азии. В нем приняли участие более 200 делегатов из Китайской Народной Республики, пяти стран Центральной Азии и представителей Шанхайской организации сотрудничества. Делегации стран представили женщины – лидеры, руководители государственных организаций по делам женщин и женских организаций, выдающиеся специалисты в области здравоохранения, науки и техники, послы стран ЦА, дипломаты международных организаций.

На открытии Форума с приветственной речью выступила председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева.

В своем выступлении А.Балаева отметила, что с момента обретения своей независимости Казахстан твердо стоит на исполнении гарантий защиты прав женщин.

«Эти обязательства мы взяли на себя, подписав Пекинскую платформу действий в 1995 году, а также ратифицировав Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в 1998 году», - подчеркнула глава Нацкомиссии.

«Важным шагом в направлении политического продвижения прав женщин стало введение в 2020 году по поручению Президента Казахстана 30%-ной квоты для женщин и молодежи в избирательных партийных списках. Законодательно закреплена норма об обязательном учете квоты при распределении депутатских мандатов. Поставлена задача о достижении 30%-ной доли женщин на уровне принятия решений. Сегодня Казахстан признан лидером по гендерному мэйнстримингу в регионе. В рамках Глобального форума «Поколение равенства», посвященного 25-летию Пекинской платформы действий, который прошел в Париже в июне прошлого года, Президент Казахстана К.Токаев озвучил взятие на себя Казахстаном обязательств в рамках коалиций многосторонних партнерств по гендерному насилию и экономической справедливости», - заявила Аида Балаева.

Глава казахстанской делегации также отметила: «Для нас чрезвычайно важно делиться своим опытом работы в сфере гендерного равенства с дружественными странами, оказывать помощь и участвовать в совместных гуманитарных миссиях. Так, в региональном масштабе Казахстан инициировал совместную программу с Евросоюзом по обучению афганских женщин в университетах Казахстана и Узбекистана».

Аида Балаева выразила надежду, что площадка Форума позволит совместно обсудить актуальные вопросы и определить пути их эффективного решения.

Казахстанскую науку в области здравоохранения представила на Форуме Генеральный директор РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности», разработчик казахстанской вакцины QazVac Кунсулу Закарья.

Участники Форума отметили, что 30-летнее развитие отношений Китая и Центральной Азии создало не только импульс для развития на национальном уровне, но и реальные условия для поддержания мира в регионе и выступили со следующими инициативами: направить совместные усилия на мирное развитие и защиту безопасности и стабильности в регионе, создать благоприятные условия для всестороннего развития женщин, консолидировать силы женщин на совместную реализацию инициативы «Один пояс и Один путь».