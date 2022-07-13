Политика , Общество
Казахстан принял участие в Форуме по развитию женщин «30-летие отношений КНР и Центральной Азии»

В одном из крупных туристических и финансовых центров Китая городе Далянь в онлайн формате состоялся Форум по развитию женщин «30-летие отношений КНР и Центральной Азии».

Главной задачей Форума стало обсуждение достигнутых результатов совместной работы в области развития женщин за последние 30 лет, обмен опытом и лучшей практикой, а также продвижение целей в рамках Повестки дня в области устойчивого развития.

Форум посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и странами Центральной Азии. В нем приняли участие более 200 делегатов из Китайской Народной Республики, пяти стран Центральной Азии  и представителей Шанхайской организации сотрудничества. Делегации стран представили женщины – лидеры, руководители государственных организаций по делам женщин и женских организаций, выдающиеся специалисты в области здравоохранения, науки и техники, послы стран ЦА, дипломаты международных организаций.

На открытии Форума с приветственной речью выступила председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева.  

В своем выступлении А.Балаева отметила, что с момента обретения своей независимости Казахстан твердо стоит на исполнении гарантий защиты прав женщин.

«Эти обязательства мы взяли на себя, подписав Пекинскую платформу действий в 1995 году, а также ратифицировав Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в 1998 году», - подчеркнула глава Нацкомиссии.

«Важным шагом в направлении политического продвижения прав женщин стало введение в 2020 году по поручению Президента Казахстана 30%-ной квоты для женщин и молодежи в избирательных партийных списках. Законодательно закреплена норма об обязательном учете квоты при распределении депутатских мандатов. Поставлена задача о достижении 30%-ной доли женщин на уровне принятия решений. Сегодня Казахстан признан лидером по гендерному мэйнстримингу в регионе. В рамках Глобального форума «Поколение равенства», посвященного 25-летию Пекинской платформы действий, который прошел в Париже в июне прошлого года, Президент Казахстана К.Токаев озвучил взятие на себя Казахстаном обязательств в рамках коалиций многосторонних партнерств по гендерному насилию и экономической справедливости», - заявила Аида Балаева.

Глава казахстанской делегации также отметила: «Для нас чрезвычайно важно делиться своим опытом работы в сфере гендерного равенства с дружественными странами, оказывать помощь и участвовать в совместных гуманитарных миссиях. Так, в региональном масштабе Казахстан инициировал совместную программу с Евросоюзом по обучению афганских женщин в университетах Казахстана и Узбекистана».

Аида Балаева выразила надежду, что площадка Форума позволит совместно обсудить актуальные вопросы и определить пути их эффективного решения.

Казахстанскую науку в области здравоохранения представила на Форуме Генеральный директор РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности», разработчик казахстанской вакцины QazVac Кунсулу Закарья.

Участники Форума отметили, что 30-летнее развитие отношений Китая и Центральной Азии создало не только импульс для развития на национальном уровне, но и реальные условия для поддержания мира в регионе и выступили со следующими инициативами: направить совместные усилия на мирное развитие и защиту безопасности и стабильности в регионе, создать благоприятные условия для всестороннего развития женщин,  консолидировать силы женщин на совместную реализацию инициативы «Один пояс и Один путь».

Популярное

Все
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Сто секунд до катастрофы
Разработку единственного месторождения олова согласовали в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 июля
КНБ: тридцатилетний рубеж
Иностранца, вербовавшего молодежь в наркоторговлю, задержали в Казахстане
Вечные пробки «Алтын Орды»
Дорого и сердито: как не ошибиться при покупке бытовой техники
«Борте» покоряет Австралию
Фонд «Қазақстан халқына» не сможет помочь всем желающим лечиться за рубежом
Устраняя «узкие места» грузоперевозок
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Глава управления образования Шымкента: Мечтаю об односменных школах!
Реально ли свести к нулю число детей в интернатных учреждениях Казахстана?
«Тараз» разгромил чемпиона
В погоне за ключевой целью экономической политики Нового Казахстана
Игра в мафию
На Кубке наций
Пусть будет щедрым урожай!
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Документы передали дух эпохи
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
​​​​​​​«Астана» выходит в лидеры
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля
Взрыв произошел на месторождении Тенгиз, есть погибшие
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Токаев поручил превратить отечественные порты в ведущие хабы Каспия
Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана
Генсек ОБСЕ посетит Казахстан для изучения реформ Токаева
Одернула ребенка до перелома ключицы воспитатель детсада в Костанае
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Общество , Технологии
Наркоплантации выявляют с помощью космического мониторинга …
Общество , Образование
Ждать ли роста цен на обучение в казахстанских вузах, расск…
Общество
Дархан Кыдырали: Уверен, что "Жастар Рухы" придаст импульс …
Общество
Экс-аким Кентау получил 10 лет тюрьмы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]