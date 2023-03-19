Казахстан присоединился к программе "Эффективное управление в интересах экономического развития в ЦА"

Международное сотрудничество, Политика, Экономика
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Ожидаемым результатом партнерства станет эффективное и прозрачное проведение экономических реформ, определенных как часть программы, помогающей проводить реформы по всему региону.

Фото АСПР РК

В рамках официального визита в Астане состоялась встреча министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли с председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Асетом Иргалиевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АСПР РК.

Стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в рамках программы «Эффективное управление в интересах экономического развития», к которой Казахстан присоединяется с 2023 года, и подписали меморандум о взаимопонимании.

«Подписание меморандума о взаимопонимании внесет дополнительный вклад в укрепление стратегического партнерства и взаимодействия между нашими странами. Предметом подписанного сегодня соглашения является оказание взаимной поддержки в рамках программы «Эффективное управление в интересах экономического развития» в Казахстане. Ожидаемым результатом партнерства станет эффективное и прозрачное проведение экономических реформ, определенных участниками как часть программы, помогающей проводить реформы по всему региону», – сказал Асет Иргалиев.  

Программа поддерживает усилия стран в сборе достоверных данных и их использовании для разработки политики, и реализации экономических реформ, улучшения координации внутри правительства и улучшения взаимодействия с гражданами. В этой связи, Бюро национальной статистики АСПиР РК, как основной производитель статистических данных, планирует оказать содействие в повышении грамотности по использованию данных, как среди государственных служащих, так и среди простых граждан.

В настоящее время бюро разработало обучающий курс «Data literacy», предназначенный для продвижения более эффективного использования данных при принятии решений на различных уровнях.  

«Мы видим большой потенциал в повышении грамотности по работе с данными. Сотрудничая в рамках программы «Эффективное управление в интересах экономического развития», мы планируем оказать содействие в повышении DATA грамотности, как среди государственных служащих, так и среди простых граждан. Мы предлагаем распространить данную инициативу как центр компетенции для всего региона Центральной Азии. Казахстан выступит хабом образовательных проектов по работе с данными», – отметил руководитель Бюро национальной статистики Жандос Шаймарданов.

По итогам встречи участники выразили признательность за состоявшуюся деловую беседу и подчеркнули важность дальнейших отношений между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.  

Программа «Data literacy» направлена на повышение статистической грамотности и внедрение культуры принятия решений на основе данных (Data driven decision making) через прикладные и адаптированные для Казахстана кейсы. Программа позволит повысить спрос на данные со стороны населения и государственных органов, что повлияет на повышение качества принимаемых решений. Программа ориентирована на различный уровень знаний и потребностей участников, начиная от самого базового уровня знаний до наиболее продвинутого уровня дата-аналитиков и дата-сайентистов. На сегодня достигнута договоренность с Академией государственной службы о включении курса для всех вновь поступающих сотрудников в государственные органы.

Эффективное управление для экономического развития (EGED) – это программа Министерства иностранных дел Великобритании (FCDO), реализуемая Всемирным банком в 2020-2025 годах в странах Центральной Азии (Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане). Основной целью программы является повышение эффективности, подотчетности и прозрачности экономической политики в странах Центральной Азии.

 

#Азия #сотрудничество #программа #реформы #экономика #соглашение

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